Max Verstappen vergelijkt Honda met Renault

Beetje prematuur wellicht, maar hij doet het (desgevraagd) toch gewoon!

Zoals we afgelopen weekend zonder spoortje van twijfel vastgesteld hebben is Red Bull Racing volgens ons momenteel de derde macht in de Formule 1, achter Ferrari en Mercedes. Deze conclusie trokken we op basis van de wintertests en dan met name de longruns van het team, die lijken te indiceren dat de rode stieren nog wat tekort komen. Binnen kamp Red Bull wordt er echter heel anders gedacht over de verhoudingen. Er heerst een opvallend positief sfeertje, die alles te maken heeft met de komst van Honda naar het team.

Helmut Marko is de meest positieve van al, hij denkt zelfs dat Max dit jaar gewoon wereldkampioen wordt. Het goede nieuws is in ieder geval al dat dit niet nu al uit te sluiten valt. Had Honda een winter gehad zoals in de afgelopen jaren, dan hadden we nu namelijk al een dikke streep door de titelaspiraties kunnen zetten. Het blok bleek echter redelijk rap en misschien nog wel belangrijker ook erg betrouwbaar. Red Bull verloor alleen tijd op de baan door twee crashes van nieuwe aanwinst Gasly. Ook Max stuiterde overigens een keer van de baan, maar in zijn geval bleef dat zonder negatieve gevolgen voor de auto. We zullen dat maar classificeren onder de noemer ‘ervaring’.

Volgende week hebben we op dit tijdstip de eerste kwalificatiesessie achter de rug en daarmee heel veel echte harde info over hoe het jaar zich zal ontvouwen te pakken, maar Max wilde in gesprek met Autosport nu al wel wat zeggen over zijn ervaring met Honda. De focus hierbij is hoe Honda’s power unit en de samenwerking met de Japanners zich verhouden tot Max eerdere ervaringen met Renault. Je zou wellicht verwachten dat beide PU’s veel op elkaar lijken (zelfde inhoud, ongeveer zelfde vermogen) maar Max zegt dat hij het verschil direct goed kon voelen:

Het is een compleet andere motor qua loop, hoe je op je gas gaat en hoe je op- en terugschakelt. Het is echt een andere wereld. Tot zo ver is de ‘driveablity’ heel erg goed. Het ding loopt heel soepel.

Positieve geluiden dus van de Nederlander, die er wel onkarakteristiek diplomatiek aan toevoegt dat aan de Renault-PU ‘ook niet alles slecht was’. Volgens hem is het doel de goede punten daarvan te combineren met de bestaande goede punten van de Honda. Misschien nog wel de grotere reden voor euforie bij Red Bull is het feit dat de samenwerking met de mensen van Honda erg prettig verloopt tot op heden. Iets wat volgens Max de afgelopen jaren ‘anders’ was:

Alles wat ze [Honda] hebben beloofd, hebben ze geleverd. Dus daar ben ik wel blij om. De afgelopen jaren was dat een ander verhaal. Ze zijn heel open en eerlijk en leveren wat ze zeggen dat ze leveren, dus dat is fijn. Ze proberen ook met je mee te denken. Je geeft ze jouw ideeƫn en dan gaan ze daarmee aan de slag.

Het is in die zin misschien wel vooral de hoop dat het uiteindelijk goed gaat komen met Honda die de glimlach op de gezichten heeft (terug)getoverd bij Red Bull. Mocht de Power Unit nu nog niet helemaal zijn waar die zijn moet, is het volgens Max en de zijnen slechts een kwestie van tijd voordat dat wel zo is. Honda kent volgens hem namelijk geen limieten waar het aankomt op de tijd en het geld dat ze in de ontwikkeling stoppen:

Ze doen veel meer werk op de dyno, veel meer dan we gewend waren [van Renault]. Dat is een positieve stap in de juiste richting. Er is eigenlijk gewoon geen limiet. Ze doen er alles aan om te winnen. Hopelijk is het al genoeg voor dit seizoen.

Waarvan akte.