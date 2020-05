Vernieuwde E coupé en cabrio onderweg

Brengt de komst van de vernieuwde E Coupé en Cabrio een verrassing met zich mee?

Als het aankomt op niche-modellen, heeft Mercedes waarschijnlijk de eer om koning en keizer te zijn. Werkelijk elk mogelijk marksegment wordt bediend door een model van Das Haus.

E-Klasse

Nu doet de concurrentie dat ook, maar ze gaan niet zover als Mercedes. Denk aan een A-Klasse sedan en CLA ‘coupé’, wat beide C-segment sedans zijn. Bijzonder is ook de aanwezigheid van een E-Klasse coupé en cabrio. In tegenstelling tot hun voorgangers zijn deze niet op de C-klasse gebaseerd, maar op de E-Klasse. Om het nog verwarrender te maken: Mercedes heeft ook een C-klasse coupé en cabriolet.

Teasers

De E-Klasse sedan en estate zijn inmiddels voorzien van een update, het is bijna tijd voor de vernieuwde E coupé en cabrio. Mercedes heeft al een paar teasers vrijgegeven. Beide vartianten worden ververst en krijgen een nieuw interieur. Nog altijd handhaaft en omarmt Mercedes de barokke huisstijl, zij het iets strakker. Althans, daar lijkt het op. De schermen zijn no groter en het stuurwiel is slanker en sportiever.

E-Klasse cabrio

Voor de Mercedes E-Klasse cabriolet had Mercedes een leuke afbeelding gemaakt. Eentje met de vier voorgangers. Dat zijn de 300 CE-24 (A124), CLK (A208), CLK (A209) en E-Klasse (A207). De vernieuwde E-Klasse Cabriolet (A238) past in die bloedlijn. Prima overzichtje, niets om van wakker te liggen.

E-Klasse Coupé

Maar Mercedes heeft ook zo’n overzichtje gemaakt van de E-Klasse Coupé. Dat zijn zijn een 300 CE 6.0 AMG ‘Hammer’ (C124), E36 AMG Coupé (C124), CLK55 AMG (C208) en CLK 63 AMG Black Series (C209). Wat opvalt is natuurlijk het feit dat het om topuitvoeringen gaat. De afgelopen jaren is de E-Klasse Coupé vrij braaf, dus komt er weer een E coupé met een dikke motor aan?

AMG-Light

De meest heftige versie is een E53 AMG, wat een soort AMG-light is. Nu kan het zijn dat Mercedes ‘m als volwaardig probeert neer te zetten. Of Mercedes schudt het schroom van zich af en maakt weer een echte Hammer. Dus een volvette coupé in 63-uitvoering. Met de 4.0 V8 biturbo, minimaal 600 pk en de mogelijkheid om de achterbanden op te roken.

Hammertime

De S-Klasse gaat binnenkort uit productie, dus zo vreemd zou een dikke coupé van AMG op basis van de E-Klasse niet zijn. Zeker niet omdat het nog niet zeker is dat de S-Klasse terugkeert als Coupé. Technisch gezien moet het niet zo’n probleem zijn. Met Ola Kallenius aan het roer worden alle overbodige niches opgeheven. Met een E63 AMG heeft Mercedes dan in elk geval nog een heel dikke coupé in de aanbieding, voor hen die een C63 AMG of AMG-GT fysiek gezien te krap vinden. Voor de succesvollere Kim Dotcoms onder ons moet er toch een dikke tweedeurs Benz in de aanbieding zijn. Let wel: bovenstaande gedachte is hoop gevestigd, niet op geruchten.

Ook op 27 mei

De onthulling van de facelift staat gepland voor 27 mei aanstaande. Inderdaad, tegelijkertijd met de eveneens gefacelifte BMW 5 Serie.