Renault belandt op neus Porsche Boxster bij Roosendaal

Geen goed begin van het weekend.

Een Porsche Boxster van de eerste generatie is vanmiddag op de A58 bij Roosendaal gesneuveld, toen een Renault Scénic door een grote botsing op de sportauto terechtkwam. De voorkant van de Boxster was er ernstig aan toe. Praktisch de gehele neus van de auto raakte door de klap beschadigd.

Hoewel de in het midden gelegen motor van de Boxster deze klapper ongehavend kon verlaten, werd de Porsche vervolgens nog eens getorpedeerd van achteren. Het gevolg van de kettingbotsing, waarbij vijf auto’s betrokken waren, was uiteraard een kilometerslange file op de tweebaanssnelweg tussen Roosendaal en de Wouwse Plantage.

Omdat reddingswerkers en andere hulpdiensten en masse moesten uittrekken naar het ongeval en de ruimte nodig hadden om de bende op te ruimen, werd de snelweg tijdelijk afgesloten. Op het moment van schrijven staat er nog ruim een kwartier file.

Overigens is er verder op de A58, in de buurt van Oirschot, richting Eindhoven, nog een ander ongeluk gebeurd. Hierbij zijn twee vrachtwagens betrokken. Er staat ongeveer een uur file. De ANWB raadt aan om te rijden via Den Bosch, via ofwel de A65 of de A2.

Beeld: Venema Media