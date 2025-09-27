9 van de 10 beste aandrijflijnen van dit moment zijn (deels) elektrisch!

Er is nog maar één benzine-only inzending.

De jaarlijkse lijst met de tien beste motoren en aandrijflijnen is bekendgemaakt, en 2025 markeert een duidelijk kantelpunt: voor het eerst in de 31-jarige geschiedenis bestaat de lijst van beste aandrijflijnen van 2025 voor 90 procent uit geëlektrificeerde of volledig elektrische krachtbronnen.

De lijst wordt samengesteld door experts van het Amerikaanse Wards Auto. Dat verklaart een groot deel van de nominaties en winnaars. Van de tien aandrijflijnen die als beste en innovatiefste werden gezien, zijn er drie hybride, twee plug-in hybride en vier volledig elektrisch.

Christie Schweinsberg werkte mee aan de lijst. Zij verklaart waarom bijna alle inzendingen in de lijst met beste aandrijflijnen van 2025 een elektromotor hebben: “De hybride winnaars op onze lijst van 2025 bieden een sterke balans tussen prestaties, verbruik en prijs. Het zijn technisch complexe systemen die laten zien wat ingenieurs met beperkte budgetten kunnen bereiken.”

De top 10 beste aandrijflijnen van 2025

In totaal werden 28 aandrijflijnen getest, waarvan 20 geëlektrificeerd (10 BEV’s en 10 hybrides). Wards kijkt bij de beoordeling naar vermogen, koppel, efficiëntie, nieuwe technologie en waarde. Er is geen prijsplafond meer, maar prijs-kwaliteitverhouding telt nog steeds mee.

De enige krachtbron zonder elektriciteit ligt natuurlijk in een Amerikaanse sportauto. Het is de twinturbo-V8 van de Corvette ZR1. In dit model levert de achtcilinder een vermogen van 1.079 pk en een koppel van 1.121 Nm. Niet normaal, maar het kan nog krachtiger. In de ZR1X haalt Chevy er 1.250 pk uit.

Dat zijn ze dan: de tien beste aandrijflijnen volgens de Amerikanen. Ik kan me voorstellen dat je een aantal aandrijflijnen mist. Voel je vrij om ze hieronder te delen, dan kunnen wij een Autoblog top 10 beste eaandrijflijnen maken. Ik doe alvast een voor de hand liggende inzending: de 1,6-liter driecilinder turbomotor G16E-GTS van de Toyota GR Yaris.

