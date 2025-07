Tesla heeft oplossing voor ons volle stroomnet (al is er één probleem)

De oplossing heet Tesla Oasis.

Zonnestroom wordt namelijk een stuk minder interessant. Vanaf 2027 geldt de salderingsregeling niet meer. Balen als je net zonnepanelen op je dak hebt laten leggen voor je EV. Elders in de wereld bieden de panelen wel nog wat op. Tesla gaat er grootschalig mee aan de haal voor de Tesla Oasis.

Dit gloednieuwe oplaadstation is de eerste Supercharger-locatie die volledig autonoom functioneert, los van het reguliere elektriciteitsnet. Het gebied omvat 120.000 vierkante meter (12 hectare) waarvan maar een klein deel het oplaadstation is. Hieronder is goed te zien hoe groot de zonneweide is die naast de laadlocatie ligt.

Met zonnepanelen op daken én op de grond, een capaciteit van 11 megawatt en 39 Megapacks die samen 39 MWh aan energie kunnen opslaan, is de Tesla Oasis een indrukwekkend staaltje duurzame infrastructuur. En met 168 laadpalen, waarvan de helft al operationeel is, kunnen EV-rijders hier opgeladen worden zonder afhankelijk te zijn van het net. Dat is niet alleen handig voor afgelegen gebieden zonder stroomvoorziening, maar ook in geval van stroomstoringen.

Het mogelijke probleem in Nederland

Het klinkt al een perfecte oplossing voor ons stroomprobleem: als we zulke laadlocaties ook in Nederland krijgen, kunnen daar de EV’s lekker opladen en zijn wij voor een deel van ons stroomprobleem af. Toch is het niet één-op-één toepasbaar. De eerste Tesla Oasis ligt in Lost Hills, California. Dit is een dorp met veel vlakke, open landbouwgrond. Zulke vlaktes hebben we hier niet of worden opgeslokt door de woningbouw.

Daarnaast is het weer in Lost Hills nogal wat zonniger dan hier. Maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is. In Europa zouden we kunnen denken aan een meer compacte versie van Tesla Oasis: kleinere zonneparken op daken gecombineerd met batterijopslag.

In Nederland is het schaalmodel misschien anders, maar het principe – decentraal, groen en onafhankelijk – is zeker iets om verder te verkennen. Zeker nu de elektrische vloot snel groeit en ons stroomnet kraakt in zijn voegen. Wat in Californië nu pionieren is, zou in Nederland over een paar jaar zomaar bittere noodzaak kunnen zijn. En anders kunnen we nog altijd zonnepanelen op het dak van onze EV’s leggen.

Via FoxNews