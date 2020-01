Zo ziet Blue Monday eruit bij Porsche Gelderland

Als je hier niet blij van wordt...





Het grootste gedeelte van Blue Monday zit er alweer op. Goed nieuws, vanaf nu gaat 2020 dus alleen maar beter worden! Porsche Centrum Gelderland helpt ons een handje om in een betere stemming te komen met dit fantastische groepje blauwe Porsches.

We zien vier Porsches op de hoofdfoto, maar de kersverse Speedster en GT3 RS spelen hier de hoofdrol. Dit duo is namelijk samengesteld in een matchende kleuren, om precies te zijn de welbekende Gulf kleuren. Deze kleuren zijn niet terug te vinden in het standaardpalet van Porsche, maar gelukkig biedt het Paint to Sample-programma uitkomst. Zodoende zijn beide auto’s uitgevoerd in Gulf Blue en Gulf Orange.









Er is duidelijk veel aandacht besteedt aan de uitvoering van het duo. De oranje accenten zien we terug op de striping en op de velgranden. Het zou helemaal mooi geweest als de remklauwen ook oranje geweest waren, maar verder zullen we niet klagen. Bij de Speedster zien we de accenten ook uitgebreid terugkomen in het interieur. Alle stiksels zijn namelijk eveneens Gulf Orange. Hetzelfde geldt voor het Speedster-logo in de hoofdsteunen. Het Pepita-ruitjespatroon en de carbon elementen maken het plaatje af. Kortom: een uitvoering om je vingers bij af te likken.









De voorganger van de 991 Speedster is ook van de partij. Die werd standaard geleverd in blauw, dus die past uitstekend bij het thema. De exacte kleur, die exclusief was voor de 997 Speedster, is Pure Blue. Waar er van de 991 Speedster 1.948 exemplaren worden geproduceerd, zijn er van de 997 Speedster maar 365 stuks gebouwd. Daarmee is deze generatie Speedster flink zeldzamer dan de 991, hoewel niet zo zeldzaam als deze 993. Je hebt altijd baas boven baas.

Om het Blue Monday-kwartet compleet te maken is er tot slot nog een 991 Turbo S. Die is net wat minder exclusief. Niet alleen omdat het een Turbo S is, maar ook omdat de kleur Miami Blue wél tot de standaardkeuzes behoort. Dat maakt de uitvoering echter niet minder mooi. Welk van de vier is jullie favoriet?

Foto’s: Mick Kok