Het verhaal van de Porsche Boxster Bergspyder

Een bizarre Boxster die we helaas nooit te zien kregen. Tot nu toe dan.

Je zou zeggen dat het niet meer kan in deze wereld die overspoeld wordt door camera’s en smartphones, maar ze bestaan toch nog. Waar we het over hebben? Geheime projectjes van autofabrikanten die tot doel hebben in het geniep iets episch tot stand te brengen, gedreven door alchemisten die van ordinair ijzer goud proberen te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de laatste iteratie van de Ford GT.

Bij Porsche zijn ze niet vies van een speciaaltje een dergelijk project op zijn tijd. Zo kregen een paar techneuten in Weissach in 2015 van hogerhand opdracht om de ultieme Boxster te bouwen. Misschien een beetje gek, want een breed gedragen gedachtengang is dat Porsche de Boxster en Cayman juist kunstmatig ‘klein wil houden’, opdat de heilige 911 niet overtroefd wordt.

Het project moest zich dan ook niet focussen op een enorme berg pk’s, maar op toegevoegde lichtheid om snel te zijn. Dit concept wordt vaak toegeschreven aan Colin Chapman en diens merk Lotus, maar Colin was heus niet de enige die de voordelen van een lichte auto zag. Eind jaren ’60 maakte Porsche bijvoorbeeld de 909 Bergspyder, die een raceklaar gewicht had van slechts 384 kilo! Dit ondanks het feit dat de auto een achtcilinder boxermotor van 275 pk onder diens koetswerk verbergde. Elke pk hoefde dus maar 1,4 kilo mee te torsen. Met dit in het achterhoofd werden de Weissachenaren aan het werk gezet.

Het resultaat was deze Boxster Bergspyder. Als basis werd de 981 Boxster Spyder genomen, met de glorieuze atmosferische 4.0 onder de kap. Op zich al een vrij scherp ding, maar het kon allemaal nog wel een stukje extremer. Ondanks de toevoeging ‘Berg’ aan de naam, zie je bijvoorbeeld dat deze 981 nogal vlak is. Een echte voorruit ontbreekt. Tevens biedt de auto slechts plaats aan één persoon. De deur aan de kant waar normaal een passagier kon zitten is nog wel aanwezig, maar biedt slechts toegang tot een ruimte waar je een cover voor de bestuurdersstoel kan neerleggen alsmede een helm voor de bestuurder zelf.

De bestuurdersstoel komt overigens uit de 918 Spyder en andere delen van het interieur zijn ook ‘geïnspireerd’ door de hypercar. Affengeil! Dankzij toepassing van carbon en dergelijke is de Bergspyder behoorlijk licht. In de buurt van zijn gelijknamige voorganger komt de 981 echter allerminst, want met 1.099 kilo weegt ‘ie nog steeds meer dan een Suzuki Alto. Naast moderne veiligheidseisen heeft dat nog een andere voor de hand liggende reden, kijk maar eens goed hoe klein die 909 was.

Of dat de reden is dat de Bergspyder het nooit redde tot het productiestadium is de vraag. Porsche was naar eigen zeggen vooral bezorgd dat de auto geen stratentoelating zou krijgen in bepaalde ‘belangrijke markten’. De business case ontbrak daardoor volgens Porsche en daarom moest men het maar zien te rooien met de gewone Boxster Spyder (rijtest). Ik denk dat we veilig kunnen stellen dat dit een misrekening was. Als Porsche het ding in een gelimiteerde oplage gemaakt had, was deze al uitverkocht geweest voordat iemand er ooit van gehoord had, of zoiets. Maar dat gebeurde dus niet. Schrale troost: de auto zal binnenkort alsnog zijn publieke debuut maken, tijdens de Gaisberg Hillclimb race in Oostenrijk.