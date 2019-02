Saaie budget-bak haalt 100 in 3,4 seconden

Kijk, dat is lekker!

Het is een guilty pleasure van ondergetekende: de Seat Leon Cupra. Niet omdat het de beste auto in zijn klasse is (alhoewel ‘ie goed mee kan komen), maar omdat ze op basis van de wat suffe Leon toch nog zo’n pretpakket hebben weten te maken. De Leon Cupra heeft namelijk de EA888 2-liter TFSI met 290 pk onder de kap. Dat is een wezenlijk andere motor dan de 2.0 TFSI uit de VW Golf GTI of Skoda Octavia vRS. Het blok is verstevigd en heeft een grotere turbo.

Dat heeft weer als voordeel dat het blok zeer goed te kietelen is. De afgelopen tijd hebben we welgeteld één keer een getunede Leon Cupra voorbij zien komen. Die had 350 pk tot zijn beschikking. De tijden zijn inmiddels veranderd, want in tegenstelling tot toen, is de Seat Leon Cupra ook leverbaar met vierwielaandrijving. Het is in enkel te bestellen op de Leon ST Cupra (de stationwagon) in sommige landen.

Combineer de extra grip van deze variant plus het extra vermogen wat je uit de 2.0 TSI kunt extraheren en het resultaat kan zeer indrukwekkend zijn. Het Duitse Siemoneit Racing is wezen knutselen aan de Leon Cupra ST. Zo werd er een nieuwe intercooler gemonteerd, alsmede een grotere turbo. Het in- en uitlaattraject werden ook hevig gemodificeerd. Het resultaat is niet misselijk: 521 pk en 620 Nm koppel.



Dankzij dat surplus aan vermogen sprint de auto in 3,4 seconden naar de 100 km/u. 3,4! Van 100 km/u naar 200 km/u is gepiept in 6,8 seconden. Net zoals voorheen is de maximum snelheid begrensd, zij het nu op 280 km/u. De zeventraps DSG-transmissie is eveneens aangepast, om de grotere krachten aan te kunnen. Het onderstel is voorzien van een KW schroefset. De auto staat op Michelin Pilot Sport Cup 2 banden. Het enige waar we onze bedenkingen bij hebben is de remmerij. Siemoneit Racing heeft waarschijnlijk dit artikel (en dit artikel) niet gelezen, want je krijgt de remmen van de Audi RS3. Die werken op zich prima, maar dienen bij elke tankbeurt vervangen te worden.

Dit alles kost 23.800 euro bij elkaar. Uiteraard moet je zelf nog een Leon ST Cupra meenemen. Mocht je dat iets te gortig vinden, Siemoneit Racing heeft ook een eitje met 450 pk in de aanbieding voor 14.900 euro.