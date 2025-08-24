Sauber bood in Oostenrijk MPV aan omdat paus anticonceptie verbood

Een gewaagd zakelijk idee met een agressieve marketingstrategie leidde echter niet tot succes voor Sauber.

Oostenrijkers zijn soms toch een beetje aparte jongens. Historisch gezien ook, maar laten we daar even overheen kijken. Want vandaag gaat het over een hachelijke onderneming van een zakenman. Onder de naam Sauber, wilde hij begin jaren ’90, een reeks Amerikaanse auto’s verkopen op de Oostenrijkse markt. Er is zo weinig bekend over dit gebeuren dat we niet eens de naam kennen van de beste man. Mogelijk was dat Sauber, hoewel het ‘automerk’ in ieder geval niks te maken had met het bekende gelijknamige raceteam van Zwitser Peter Sauber.

Er zijn wel een aantal reclamefolders, waaruit we het bijzondere plan achter deze business kunnen opmaken. Sauber wilde via een eigen dealernetwerk, verschillende ‘Amerikaanse’ auto’s aanbieden onder de eigen merknaam. Het geinige daaraan is dat de afzonderlijke auto’s, van verschillende merken (en concerns) afkomstig waren. De onnavolgbare concullega’s van TTAC doken in de materie en kwamen tot een mooi verhaal. Hoewel dat net zoveel vragen als antwoorden oproept.

Het idee was om een ‘compleet gamma’ aan te kunnen bieden. Als instapper was er de fout genaamde Sauber Teenager. Dit was in werkelijkheid een Ford Festiva. Die op zijn beurt baseerde op de KIA Pride, ontwikkeld door Mazda. Met flitsende advertenties werd de Teenager gebombardeerd als idool voor de jeugd van destijds. Nu denk ik dat die jeugd liever een E36 coupé had gehad, maar goed…

Tweede in de range was de Saturn S-Series, die Sauber aanbood onder de naam Messager. De S-Series is inmiddels een soort cult classic in Amerika, met zijn flitsende looks en plastic carrosseriepanelen. Het was zeker voor een Amerikaan een vooruitstrevende auto die je kon krijgen als sedan, station of coupé. Onder de kap lag een 1.9 liter vierpitter met maximaal 118 pk. Saturn was een nieuw merk van GM, dat in 1985 werd opgericht en in 2010 weer werd opgedoekt.

Sauber bood voor grote families ook de Villager aan. Dit was oorspronkelijk de Mercury Villager. Daar deze naam ook in de carrosserie staat, nam Sauber niet de moeite om de naam de veranderen. De namen van de andere auto’s zijn waarschijnlijk aangepast om bij ‘Villager’ te passen. De Mercury Villager was het resultaat van een samenwerking tussen Ford en Nissan, met een Nissan VG30 V6 in het vooronder. Een beetje controverse creëren kan nooit kwaad als je jezelf als merk (opnieuw) op de kaart wil zetten, vraag maar aan Jaguar. Zodoende achtte Sauber het een goed idee onderstaande campagne voor de auto te gebruiken. Tasty.

Mocht je die kinderen nou nog niet hebben, maar wel iemand willen aanspreken om ze eventueel te maken, had Sauber als klapstuk ook een echte sportwagen in de aanbieding. Hiermee werd je echt onweerstaanbaar voor het zachtere geslacht. De S1 twinturbo geheten blepper had 316 pk. Kenners zien dat het een Dodge Stealth is. Wat op zijn beurt, een Mitsubishi 3000GT was.

Sauber gebruikte als slogan ‘Souverän, Sicher, Sauber’ en maakte er niet per se een geheim van dat ze ‘Amerikaanse’ auto’s aanboden. In theorie kwamen de auto’s inderdaad van de drie leden van de traditionele Amerikaanse Big Three (Chrysler, Ford, GM). In realiteit waren het bijna allemaal Japanners, met een sprankeltje Zuid-Korea erbij. Alleen de Saturn was een ‘echt’ Amerikaans product. Maar dan precies een van de minst ‘Amerikaanse’ Amerikaanse auto’s die je kon verzinnen.

Het behoeft geen uitleg dat deze vorm van fusion cooking iets te veel van het goede was. Het is niet eens bekend hoe lang deze auto’s zijn aangeboden onder de Sauber naam. Zodoende weten we zeker dat het geen belachelijk succes is geweest. Toch is het wel weer een mooi verhaal van een automobiele luchtfietser. Die toch maar een (hele) kleine bladzijde aan de automobiele geschiedenis heeft weten toe te voegen. Waarvan akte.