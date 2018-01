Schumacher’s kartbaan moet ophoepelen, maar waarom?

Dat kan er ook nog wel bij...

Vrijwel iedere coureur die iets in zijn carrière heeft bereikt is ooit begonnen op een kartbaan. Het maakt niet uit waar, of met welk materiaal, want veelal komen de ware talenten vanzelf naar boven drijven. In de huidige poel der Formule 1-coureurs zijn er een paar fraaie voorbeelden. Zo reed Hamilton de competitie lange tijd met minder materiaal om de oren, terwijl Max op extreem jonge leeftijd in zo’n gemotoriseerde skelter werd geworpen door vader Jos. En uiteraard begon ook Schumacher’s eigen zoon in een kart.

Reden genoeg voor Michael om zijn steentje bij te dragen in de community, door in 1997 het Michael Schumacher Kartcenter in Kerpen te openen. Iets meer dan 20 jaar later lijkt het einde echter nabij. De reden? Kolen.

Precies, de huidige toestand van het circuit heeft niets te maken met het feit dat Michael al tijden in het ziekenhuis ligt, of dat er financiële problemen zijn die niet verholpen kunnen worden. De werkelijke reden heeft te maken met de locatie van de baan. De omgeving zit namelijk vol met kool en ligt in een gebied waar energiebedrijf RWE gevestigd zit. Omdat dit bedrijf de ambitie heeft om uit te breiden en het kartcentrum precies binnen hun territorium valt, lijkt de kans klein dat het circuit zal blijven bestaan.

De problematiek wordt alleen maar vergroot door het feit dat de gemeente zelf geen andere locatie wil dan de huidige. Nee, lekker dan! Aan de ene kant worden ze dus langzaam maar zeker uit hun eigen gebied gedrukt door RWE, terwijl de overheid aangeeft dat het niet wil dat ze vertrekken, maar verder niets onderneemt. Een andere kartbaan in de omgeving is dan ook geen optie, zo vertelt Ralf Schumacher aan de Kölner Express.