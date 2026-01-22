Lichtgewicht sport-EV uit China met 435 pk komt naar Europa!

Licht, veel vermogen en ook nog eens een bekende koets.
Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 4 april 2025. Het artikel is later met nieuwe informatie aangevuld en opnieuw gepubliceerd op 22 januari 2026.
Ik had een aantal jaren geleden nooit verwacht dit te schrijven, maar man wat ziet deze Chinese EV er goed uit. En de looks zijn nog maar het begin, zo blijkt. Je kijkt hier naar de JMEV SC01. Dat zegt je waarschijnlijk niets. De makers, tuner Gongjiang Pai en autofabrikant Jiangling Group New Energy, zullen ook weinig belletjes doen rinkelen. Het bedrijf dat voor financiering zorgt, ken je wel: Xiaomi.
De twee bedrijven kregen geld van Xiaomi om een conceptauto, de SC01 (Small sportsCar 01), in productie te laten gaan. Ze kwamen met een ontwerp dat losjes (of misschien iets minder losjes) geïnspireerd is door de Lancia Stratos. Er zijn slechtere inspiratiebronnen. De makers noemen het ”de eerste elektrische sportauto die echt goed gemaakt is”. Laat het de Taycan niet horen.
JMEV01 is een lichtgewicht!
De elektrische tweezitter durf ik een liefhebbersauto te noemen om verschillende redenen. Ten eerste zijn gewicht. Als ware Gordon Murray’s zijn de makers aan de slag gegaan. Er is een chassis gebouwd met een buisvormig spaceframe en de ophanging heeft push-rods. Alles bij elkaar zou dat moeten resulteren in een rijklaar gewicht van 1.365 kilo. Da’s absurd voor een EV.
Wat ook wel weer lekker is: de krachtbron ligt in het midden achter de inzittenden. Dat belooft wat voor het stuurgevoel. Die krachtbron is overigens behoorlijk potig. Twee elektromotoren zorgen voor 320 kW oftewel 435 pk. Een sprintje van 0 naar 100 km/u is dan ook zo gepiept: 3,9 seconden. Dankzij het lage gewicht zou de JMEV01 520 kilometer ver kunnen komen met een volle 60-kWh batterij. Let wel: dit is gemeten met de Chinese CLTC-meting.
Bij het interieur hadden de makers de purist voor ogen. Geen touchscreens, maar fysieke knoppen en een echte ouderwetse handrem in zonder elektronische poespas. Dat zie je niet vaak meer bij nieuwe auto’s, laat staan bij EV’s. Het resultaat is echter een erg sombere cabine geworden.
JMEV SC01 voor Europa!
Na de verkoop in China gaat JMEV de sportauto ook in ons continent verkopen. Je moet daarvoor bij SC01 Europe zijn. Het bedrijf wil bewijzen dat een elektrische auto ook ruw en mechanisch kan zijn. Een Europese prijs of lanceringsdatum is nog niet genoemd. Je kunt je wel al inschrijven op de ”priority list”.
Er worden maar 1.000 Europese exemplaren van de elektrische sportauto gebouwd en geleverd. Daarna zal de SC01 ”nooit meer worden aangeboden”. De productie vindt plaats in Italië. Volgens CarNewsChina ga je zo’n 61.200 euro betalen voor de Europese JMEV SC01. Ongeveer even duur als zijn aartsrivaal: de MG Cyberster die 66.360 euro kost in Nederland. Of wacht je liever op de elektrische Alpine A110?
Reacties
Robert zegt
Misschien is het maar goed dat dit in China blijft, want volgens mij wordt dit weer een ‘iedereen vindt hem leuk, maar niemand koopt hem’ auto. En als ik de prijs van de Cyberster zo bekijk, dan ga je deze JMEV01 (aan de naam moet duidelijk nog worden gewerkt) hier zeker niet onder de 60 mille zien verschijnen in de showrooms, dus dat zal ook niet meehelpen..
DeWitteCondor zegt
Dit is er een voor de markt van elise/exige kopers. Geen grote aantallen maar er is wel een markt, helemaal als je noord-amerika ook mee kan pakken (het momentum hebben ze nu alleen even niet). Wmb mag dit hier zo gelanceerd worden. Ziet er goed uit en de specs naar EV maatstaven zijn ok.
rijnounsdoor zegt
Kijk! Zoiets had Lotus moeten maken met recente techniek. Aangezien lichtgewicht een relatief begrip is: onder de 1400 kilo (bijna 2 keer het gewicht van een Elise) is heden ten dage echt een uitzondering.
Johanneke zegt
Zeker omdat ze nu ook in Chinese handen zijn en toegang hebben tot dit soort techniek.
rwdftw zegt
Caterham is ermee bezig. EV, coupe, 1200 kilo beloven ze. Maar meer dan een mockup heb ik daar ook nog niet van gezien.
JanJansen zegt
Ziet er leuk uit. Ben ook benieuwd naar de enige concurrent van Caterham
Mike zegt
Is de tesla roadster er dan eindelijk? Oh nee wacht de Chinese kopie is er zelfs eerder
Willy500E zegt
10x niks
Dutchdriftking zegt
Leuke elektrische Lotus/Speedster. Maar je moet het wel heel scherp in de markt zetten om in Europa dit speeltje te slijten.
kniesoor zegt
Kijkend naar de beprijzing van de MG in China en hier, zou de JMEV01 hier vermoedelijk ook zo rond de EUR 65K moeten gaan kosten. Voor zo’n prijs zijn er hier vast wel kopers voor te vinden.
mc96 zegt
De styling vind ik in ieder geval echt geslaagd! Qua afmetingen zou ik zweren dat er een Lotus monocoque onder zat. Maar in het artikel wordt melding gemaakt van een buizenframe, dus dat kan niet.
verdebosco zegt
Niet bijzonder licht. Sla een 12 jaar oude i3 plat, doe er een betere accu in en grotere motor en je haalt het gewicht op je sloffen. Waarschijnlijk ook geen AI-ontwerp van de BMW’s of Alfa’s zoals wel deze Chinees.
mashell zegt
Hier heeft toch iemand gewoon een Lotus Exige in een AI gegooid met de opdracht “zoals dit maar dan 2025”?
verdebosco zegt
Een Tesla Roadster voor (is een knock off van Lotus) en een Alfa 4C achter. Duidelijk een AI opdracht zonder smaakpapillen.
Joris24 zegt
Eens. Zoals vrijwel alle chinese auto’s gewoon kraak noch smaak. Anoniem, niet spannend. Maar het gewicht doen ze wel goed voor een EV, mits er íets van dat rijbereik klopt.
soes750 zegt
Dit krijg je als een Alfa 4C een Askcari KZ1 te laat opmerkt.
soes750 zegt
#Ascari
fisto zegt
beetje nutteloos om dit tot in den treure te gaan vergelijken met bestaande designs. Ik vind het een geslaagd geheel, met lekkere, rustige vormgeving. Als we dan toch moeten vergelijken vind ik het geheel nog het meest op een Stratos lijken, en dat is een groot compliment. Voor Rond de 60k zijn er hier echt wel kopers voor te vinden, zeker als het een beetje stuurt.
vbarchetta zegt
De achterzijde lijkt meer op een Lancia Stratos. Voorkant wel meer Lotus. Maar al met al een mooie auto. Als die rond de €65.000 zou gaan kosten dan zijn er zeker weten wel liefhebbers voor te vinden. Dit is toch vele malen leuker dan bijvoorbeeld een Z4 met al die rare vouwen erin….
flatoutmarten zegt
Ligt de accu ook achter de inzittenden?
kniesoor zegt
Schijnt inderdaad dírect achter het bestuurderscompartiment te liggen, niet in de bodem.