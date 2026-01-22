Lichtgewicht sport-EV uit China met 435 pk komt naar Europa!

Licht, veel vermogen en ook nog eens een bekende koets.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 4 april 2025. Het artikel is later met nieuwe informatie aangevuld en opnieuw gepubliceerd op 22 januari 2026.

Ik had een aantal jaren geleden nooit verwacht dit te schrijven, maar man wat ziet deze Chinese EV er goed uit. En de looks zijn nog maar het begin, zo blijkt. Je kijkt hier naar de JMEV SC01. Dat zegt je waarschijnlijk niets. De makers, tuner Gongjiang Pai en autofabrikant Jiangling Group New Energy, zullen ook weinig belletjes doen rinkelen. Het bedrijf dat voor financiering zorgt, ken je wel: Xiaomi.

De twee bedrijven kregen geld van Xiaomi om een conceptauto, de SC01 (Small sportsCar 01), in productie te laten gaan. Ze kwamen met een ontwerp dat losjes (of misschien iets minder losjes) geïnspireerd is door de Lancia Stratos. Er zijn slechtere inspiratiebronnen. De makers noemen het ”de eerste elektrische sportauto die echt goed gemaakt is”. Laat het de Taycan niet horen.

JMEV01 is een lichtgewicht!

De elektrische tweezitter durf ik een liefhebbersauto te noemen om verschillende redenen. Ten eerste zijn gewicht. Als ware Gordon Murray’s zijn de makers aan de slag gegaan. Er is een chassis gebouwd met een buisvormig spaceframe en de ophanging heeft push-rods. Alles bij elkaar zou dat moeten resulteren in een rijklaar gewicht van 1.365 kilo. Da’s absurd voor een EV.

Wat ook wel weer lekker is: de krachtbron ligt in het midden achter de inzittenden. Dat belooft wat voor het stuurgevoel. Die krachtbron is overigens behoorlijk potig. Twee elektromotoren zorgen voor 320 kW oftewel 435 pk. Een sprintje van 0 naar 100 km/u is dan ook zo gepiept: 3,9 seconden. Dankzij het lage gewicht zou de JMEV01 520 kilometer ver kunnen komen met een volle 60-kWh batterij. Let wel: dit is gemeten met de Chinese CLTC-meting.

Bij het interieur hadden de makers de purist voor ogen. Geen touchscreens, maar fysieke knoppen en een echte ouderwetse handrem in zonder elektronische poespas. Dat zie je niet vaak meer bij nieuwe auto’s, laat staan bij EV’s. Het resultaat is echter een erg sombere cabine geworden.

JMEV SC01 voor Europa!

Na de verkoop in China gaat JMEV de sportauto ook in ons continent verkopen. Je moet daarvoor bij SC01 Europe zijn. Het bedrijf wil bewijzen dat een elektrische auto ook ruw en mechanisch kan zijn. Een Europese prijs of lanceringsdatum is nog niet genoemd. Je kunt je wel al inschrijven op de ”priority list”.

Er worden maar 1.000 Europese exemplaren van de elektrische sportauto gebouwd en geleverd. Daarna zal de SC01 ”nooit meer worden aangeboden”. De productie vindt plaats in Italië. Volgens CarNewsChina ga je zo’n 61.200 euro betalen voor de Europese JMEV SC01. Ongeveer even duur als zijn aartsrivaal: de MG Cyberster die 66.360 euro kost in Nederland. Of wacht je liever op de elektrische Alpine A110?