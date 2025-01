Woningnood? Toyota bouwt zijn eigen stad waar jij kunt wonen

Het Japanse merk gaat naast auto’s ook een eigen stad bouwen.

Dat Toyota een behoorlijk divers merk is, wisten we al. De autogigant bouwt toffe sportauto’s zoals de Supra, zuinige helden in de vorm van de Prius en richt zich op verschillende brandstoffen. Maar de volgende stap van Toyota hadden we niet zien aankomen. Toyota gaat een eigen stad bouwen genaamd Woven City en sluit er 2.000 onderzoekers op. Krijg jij er ook Big Brother/Gouden Kooi-achtige vibes bij? Waar blijft Ruud om Akio Toyoda eens lekker in zijn armen te sluiten?

Toyoda sprak al eens eerder over de denkbeeldige stad genaamd Woven City, maar vanaf nu is de stad niet meer denkbeeldig. ”Ik ben blij om aan te kondigen dat we officieel zijn begonnen met de eerste fase van onze Woven City-campus. Dit jaar zullen de inwoners beginnen met intrekken. Zo brengen we Woven City langzaam tot leven”, zegt Toyoda tijdens zijn presentatie op de techbeurs CES.

Het plaatstje ligt aan de voet van Mount Fuji. Er moeten 2.000 mensen gaan wonen. Toyoda vervolgt: ”Woven City is meer dan een plek om te wonen, werken en spelen. Woven City is een plek waar mensen nieuwe producten en ideeën kunnen uitvinden en ontwikkelen. Het is een levend laboratorium waar inwoners bereidwillige deelnemers zijn. Dit biedt uitvinders de mogelijkheid om hun ideeën vrijuit uit te testen in een veilige, echte setting.”

Het doel van Toyota-stad

In Woven City moeten Toyota-werknemers en hun families, gepensioneerden, verkooplui, academici; kortom, iedereen in de maatschappij moet vertegenwoordigd zijn in Woven City. Af en toe komen er dan wat onderzoekers langs die wat testjes uitvoeren. ”Het is een plaats waar we mensen van over de hele wereld ons kunnen helpen in de zoektocht naar hoe we ons leven in de toekomst kunnen verbeteren.” Uiteindelijk is de missie om technieken te ontwikkelen die het leven van de mens prettiger maakt dat verder gaat dan mobiliteit.

Uiteindelijk moet Woven City dus een stad van de toekomst worden. Milieuvriendelijke mobiliteit staat daarbij hoog in het vaandel. ”We zien Woven City als een testcircuit voor mobiliteit waar we verschillende oplossingen kunnen ontwikkelen. Van persoonlijke voertuigen zoals een roelstoelraceauto want iedereen moet snel kunnen gaan! Tot drones die je veilig naar huis begeleiden”, zegt Toyoda.

Ook vliegende en zelfrijdende auto’s horen in dit toekomstbeeld, al was Toyoda zelf in eerste instantie geen fan van autonome mobiliteit. Hij zegt: ”Tussen jou en mij, als Toyota-coureur vond ik zelfrijdende auto’s een beetje, je weet wel, saai. Totdat ons team me twee Toyota-raceauto’s liet zien die autonoom driften.”

Toyota gaat er geen geld mee verdienen

Zo’n zelfondernemende stad met de laatste technologieën kan wel wat kosten. Volgens Toyota is het dan ook niet het idee om er geld mee te verdienen. Sterker nog, bedrijven met goede ideeën kunnen de plannen droppen bij Toyota. De beste ideeën worden eruit gepikt en krijgen een plek in Woven City. De kosten worden allemaal gedekt door Toyota.

In een video toont Toyota de eerste beelden van Woven City. In de herfst van dit jaar moet de stad helemaal operationeel zijn. Ik ben benieuwd wie er als eerste wordt weggestemd of hoe werkte dat ook alweer?