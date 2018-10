Stel nu je eigen BMW 3 Serie samen

Stiekem achter de computer op het werk of op het toilet, het maakt ons niets uit.

Net voor de officiële onthulling van de nieuwe BMW 3 Serie konden we de auto al in vol ornaat bekijken, dankzij een aantal uitgelekte platen. Blijkbaar was een forum in handen gekomen van deze foto’s, doordat de configurator op een bepaalde manier te betreden was. Tot op heden hebben wij onze hand nog niet kunnen leggen aan de auto, maar vandaag verandert dat rigoureus. De configurator staat namelijk online!

Bij de onthulling (klik) wist BMW te vertellen dat de auto aanvankelijk in vijf verschillende motorconfiguraties op de markt moet komen. In de Duitse configurator zijn nog niet alle varianten beschikbaar, zo blijkt. Er kan enkel gekozen worden uit de 258 pk sterke 330i en de 190 pk sterke 320d, al is laatstgenoemde ook met xDrive leverbaar. De keuze is snel gemaakt: de krachtige benzine i.c.m. de sportautomaat wordt het.

Omdat we de Advantage, Sport en Luxury Line niet voldoende interessant vinden, kiezen we de modelvariant M Sport. Uit de aangeboden kleuren kiezen we de meest opvallende: Sunset Orange. Vervolgens krijgen we een viertal opties voor velgen – waarvan slechts één 18″ – en kiezen we het meest duistere 19″ lichtmetaal dat we zien. Alcantara bekleding is een vereiste dankzij M Sport, dus de verschillende lederen opties moeten we laten schieten.

Gelukkig hoeven we dankzij diezelfde sportieve keuze vrijwel niets meer aan te vinken. Alle opties die je wilt hebben, zitten er eigenlijk al op. Wel moeten we het adaptieve M-onderstel handmatig aankruisen, dat 600 euro extra kost. Daarmee is deze optie, die de auto tevens met 10 mm verlaagd, goedkoper dan het kleuren van de spiegelkappen. De zwarte exemplaren die je op onze 3 Serie (vergelijking) ziet, kosten in Duitsland 900 piek.

De verschillende pakketten en uitvoeringen laten we even voor wat ze zijn, maar bij de optionele extra’s komt onze aandacht er weer bij. Na even zoeken vinden we hier namelijk het M Sport-differentieel. We kunnen natuurlijk nog meer aanvinken, maar inmiddels hebben we al meer dan 10.000 euro aan opties op de auto geplaatst. Daarmee kost onze 3 Serie (in Duitsland) 53.840 euro. Het is nog niet bekend hoeveel de bolide in Nederland moet gaan kosten. Zelf configureren? Doe het hier.

Bekijk HIER onze video met de gloednieuwe BMW 3 Serie.

Met dank aan Juriën voor de tip!