Nee, de Ford GT mag nog steeds niet verkocht worden

We komen steeds dichterbij een tijdperk waar het wél mag.

De nieuwe Ford GT is zonder meer een van de gaafste auto’s van de afgelopen paar jaar, maar Ford heeft het verkoopproces dusdanig vreemd aangepakt dat het alsnog een onaantrekkelijke auto is geworden. Potentiële kopers moesten “solliciteren” om er een te krijgen en wanneer de verkoop eenmaal was voltooid, mochten ze hun voertuig twee jaar lang niet verkopen. Een slimme zet van Ford, want als de auto tegenvalt, zal hij dus niet ineens massaal op de markt verschijnen. Een andere voorwaarde was namelijk dat men de GT ook daadwerkelijk moest gaan rijden. Wie na enkele maanden teleurgesteld was in de auto, had dus simpelweg dikke pech.

Een totaal andere, maar veel logischere reden dat men het apparaat van de hand zou willen doen, heeft te maken met geld. Omdat de nieuwe Ford GT door zovelen wordt begeerd en niet iedereen de auto heeft kunnen kopen, zijn er nog voldoende mensen bereid een veelvoud van de oorspronkelijke prijs te betalen. Mecum Auctions heeft dit vorig jaar bewezen, door 1,8 miljoen dollar te vangen voor een simpel grijs exemplaar.

Afgezien van de prijs was vooral het feit dat Mecum de auto probeerde te veilen verontwaardigend. Was het op voorhand nog niet duidelijk genoeg, dan had het John Cena-debacle wel de nodige publiciteit over deze voorwaarde gezorgd.

Door de veiling van de grijze Ford GT voelde de Amerikaanse autofabrikant zich gedwongen een rechtszaak aan te spannen en dit is dan ook precies wat er gebeurde. Inmiddels is het duidelijk geworden wat de uitkomst van deze rechtszaak is: Ford staat nog altijd in zijn gelijk. De autofabrikant heeft een schikking met Mecum bereikt. Hiermee belooft het veilinghuis dat het voortaan geen Fords GT meer zal veilen die nog niet twee jaar in het bezit van de eigenaar zijn geweest.

Hoewel er nog altijd een hoop drama is rondom het wel of niet verkopen van de Ford GT, zullen eigenaren die de eerste exemplaren in ontvangst hebben genomen binnenkort legaal hun auto van de hand mogen doen. De auto ging in de laatste maand van 2016 in productie. Overigens veilt Ford zo nu en dan zelf ook een totaal nieuw exemplaar van de Ford GT. Recentelijk ging er bijvoorbeeld een Heritage Edition onder de hamer voor het goede doel en deze auto bracht een bijzonder hoog bedrag op.