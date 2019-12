PSA heeft tussenoplossing voor diesel en elektra

Nee, het gaat niet om een hybride.

Bij personenwagens zien we een overduidelijk dat elektrificatie telkens meer ‘een ding’ wordt. Het is niet alleen maar voor de ‘Innovators’ of ‘Early Adopters’. De tijden dat je overbuurman en je achterneef gaan kijken naar elektrische auto’s is dan toch echt aangebroken.

Maar bij bedrijfswagens is dat anders. Daar wordt er nog altijd de voorkeur gegeven aan diesel. In veel gevallen is de bedrijfsauto een stuk gereedschap dat moet voldoen aan vele eisen, waaronder lage kosten, een laag verbruik, weinig onderhoud, grote actieradius en een aantrekkelijke prijs. Veelal kom je dan uit op bedrijfswagens met een dieselmotor.

Er zijn wel bedrijfswagens met andere brandstoffen. Denk aan Aardgas, LPG en zelfs elektrische aandrijving. Het is wel mogelijk, maar er zijn altijd kanttekeningen. Zo kleven er bepaalde voordelen aan een elektrische bedrijfswagen, maar hebben ze ook hun specifieke nadelen. PSA, het moederbedrijf van Peugeot, Citroen en Opel (en binnenkort ook Fiat) heeft een tussenoplossing gevonden.

Het gaat om ‘HVO 100’. Mocht je dat niets zeggen, dat is zogenaamde blauwe diesel. Normaliter wordt diesel gewonnen uit olie. Bij de HVO 100 is dat anders, want daarbij wordt er gebruik gemaakt van organisch afval om de dieselbrandstof te maken. Neste, het Finse bedrijf dat HVO 100 produceert, maakt voornamelijk gebruik van plantenresten.

Net als bij diesel kent HVO100 ook gewoon uitstoot. Waarom noemt men in dit geval dan duurzaam? Simpel: de planten die worden gebruikt om de diesel te maken hebben in hun ‘vorige leven’ al veel CO2 opgenomen. Ook wordt er gebruik gemaakt van afvalproducten. Wat er uit de uitlaat komt is dus niet zozeer schoner, maar alle processen eromheen wel.

PSA gaat nu HVO 100 homologeren. Dat laatste getal staat voor het percentage aan afvalproducten. Bij HVO 30 wordt er 30% restafval gebruikt, het laatste getal staat dus voor het percentage. PSA gaat de blauwe diesel inzetten als tussenoplossing. Elektrisch rijden, zeker bij bedrijfsauto’s, is bijzonder lastig en omslachtig. Het is (nog) geen volwaardig alternatief. Overstappen naar HVO 100 is daarentegen erg eenvoudig. Kleven er dan ook nadelen aan HVO 100? Jazeker. Het is wel iets duurder, zo’n 10 procent. Ook zijn er weinig locaties waar HVO diesel te verkrijgen is.

