Tesla-fans doen recordpoging, maar falen hopeloos

Nog voor de poging goed en wel onderweg is, gaat het mis.
Voorlopig is mijn baantje om het laatste autonieuws te verslaan nog niet zwaar beïnvloed door zelfrijdende auto’s. Voor we het alleen nog over cabine-indeling, stilte en acceleratiecomfort hebben, mogen we nog lekker zelf sturen en daar iets van vinden.
Maar als het aan Tesla ligt, zitten we straks allemaal in onze eigen Cybercab waarbij je zelf alleen maar hoeft te wachten tot je op de ingevoerde bestemming bent. Een voorloper hiervan is Full Self Driving. Hier in Nederland hebben we de light-versie, maar in Amerika is het rijhulpsysteem al een stuk verder.
Van kust naar kust
Tesla-aanhangers willen natuurlijk laten zien hoe goed het systeem werkt als tegengeluid voor alle negatieve berichtgeving rondom de zelfrijdende modus. Zo denkt YouTuber Bearded Tesla Guy er wel over. Om aan te tonen hoe goed FSD in de nieuwe Tesla Model Y is, deed hij een recordpoging.
De Tesla-fan wil met de Model Y Juniper een afstand van ongeveer 3.800 kilometer afleggen zonder zelf te sturen of de pedalen te bedienen. De reis begint in San Diego aan de westkust en de finish ligt in Jacksonville, Florida. De YouTuber, die Justin Demaree heet, wordt bijgestaan door zijn vriend Josh West.
De recordpoging met de Tesla Model Y faalt
Op het YouTube-kanaal zijn zes delen van de recordpoging gepost, maar je hoeft eigenlijk alleen maar deel twee te kijken om het eindresultaat te zien. Na slechts 100 kilometer rijdt de Model Y op een snelweg. Op een gegeven moment ziet de bijrijder een groot brokstuk op de weg liggen. De twee denken dat het een aangereden dier is en vertrouwen erop dat de zelfrijdende auto er wel omheen rijdt.
Bestuurder Demaree wil niet ingrijpen, want dan is de poging voorbij. Op het laatste moment grijpt hij toch maar het stuur beet als blijkt dat het FSD-systeem niet van koers of snelheid verandert. De Model Y klapt vol op het brokstuk dat geen dier blijkt te zijn, maar een groot stuk afval van metaal.
Door de botsing komt de zware Tesla zelfs los van de grond. Na de landing stuurt de YouTuber, de Tesla naar de berm om te kijken wat de schade is. Later blijkt dat er een groot gapend gat in de vloer van de Tesla is geboord. Daarnaast is er een stabilisatorstang afgebroken en krijgt de batterij een klap.
Er raakt gelukkig niemand gewond naar aanleiding van de botsing op het brokstuk. Helaas voor de Tesla-fanboy toont de crash aan dat FSD nog niet foutloos is. Als de twee inzittenden het stuk metaal al vanaf een paar honderd meter zien liggen, dan moet het systeem dat ook kunnen en erop reageren.
Einde recordpoging
Uit de video’s die volgen blijkt dat de Tesla al een mankement had aan de batterij. De harde klap heeft de accu weinig goeds gedaan waardoor opladen onmogelijk wordt. De auto blokkeert gewoonweg wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken.
De poging moet gestaakt worden terwijl de Tesla in Tucson wordt gerepareerd. Maar Demaree is geen opgever. Zodra Tesla klaar is met de reparaties wil hij weer een recordpoging gaan doen met de Model Y.
Reacties
ty5550 zegt
Ik moet wel toegeven, Musk is de geniaalste mens die er is. Je hypet Tesla’s als autonoom rijdend en FSD als zo goed als klaar en extreem geavanceerd en laat alle Tesla fanboys je FSD beta rommel die in de verste verte nog niet klaar is gebruiken en testen. En die klanten kunnen vervolgens opdraaien voor alle peperdure ongelukken want het is toch maar een rij-assistent en je had maar moeten kunnen ingrijpen.
Het zal misschien enkele 100 km’s goed gaan. Je aandacht verslapt, je vertrouwt het meer en meer. En vervolgens gooit je Tesla compleet onverwacht het stuur om want die schaduw op de weg leek toch wel op een muur of een kind, of die remmarkering op de weg leek toch echt wel op de afscheiding van een rijstrook. Of gooit hij alles toe voor die opkomende zon waardoor je een achterligger in je koffer hebt. Van elk van die voorbeelden zijn er genoeg filmpjes te vinden met schade tot gevolg. Onbegrijpelijk.
autodrome zegt
Ik geloof niet dat een auto zonder LiDar of radar betrouwbaar kan functioneren. Musk beweert dat autonoom rijden zonder sensorenmogelijk is en camera’s volstaan. Zijn redenering is dat er nog geen computer is die alle data gelijktijdig kan verwerken, interpreteren en tot actie laat komen. Dit zou ertoe leiden dat sensoren elkaar daardoor in de weg kunnen zitten en er geen besluitvorming is. Los van dat is het duur(marge voor Tesla) en niet nodig.
Ik durf te beweren dat Musk bloed aan zijn handen heeft door deze instelling. De demagogie dat Auto Pilot/Full Self Driving betrouwbaar zou zijn, is pure marketing. Het is al vele malen bewezen dat het levensgevaarlijk is. Wymo heeft bewezen dat LiDar/radar/camera’s en sensoren wel nodig zijn, camera’s zijn niet voldoende. Dit ongeval, waarbij ze erg veel geluk hebben gehad, bewijst het weer.
Tesla is inmiddels aan het praten met leveranciers van LiDar systemen, want ze zijn en veel goedkoper en veel betrouwbaarder geworden, los van dat is de verwerkingen kracht van processoren en geheugencapaciteit enorm toegenomen. Dit wil niet zeggen dat het in 2019 niet mogelijk was, het jaar dat Musk beweringen deed over LiDar. Het treurige is dat vele Chineze fabrikanten nu hetzelfde pad volgen(marge/winstoptimalisatie) en LiDar/radar verwijderen.
Musk is bang om op zijn eigen woorden en beloften terug te komen, dus die zit in een spagaat want het kan leiden tot claims in the land of the free. Los van zijn idiote gedrag in de politiek, is dit voor mij een reden om nooit een Tesla aan te schaffen. Je bent een ‘live’ proefkonijn en vult de datasets van Tesla voor hun AI-modellen. Tesla zou rijders daarvoor moeten betalen, i.p.v. andersom. Het bedrijf staat inmiddels op de radar in vele landen of wordt onderzocht op valse claims en ongelukken met fatale afloop, rara?
mashell zegt
Een gat in de vloer? Dan is het hopen dat je batterij niet beschadigd is….
Johanneke zegt
Rij hulp assistent. Zie het als een stageloper. Die controleer je ook. De naam helpt niet mee overigens. Maffe lui daar in de top bij Tesla.
wimof zegt
Musk is toch maar de rijkste mens(?) ter wereld.
De doelstelling van de 1% groep is zich niets van de 99% andere aan te trekken.
Je schroeft het onderwijs terug, resultaat in video….