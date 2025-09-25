Tesla-fans doen recordpoging, maar falen hopeloos

Nog voor de poging goed en wel onderweg is, gaat het mis.

Voorlopig is mijn baantje om het laatste autonieuws te verslaan nog niet zwaar beïnvloed door zelfrijdende auto’s. Voor we het alleen nog over cabine-indeling, stilte en acceleratiecomfort hebben, mogen we nog lekker zelf sturen en daar iets van vinden.

Maar als het aan Tesla ligt, zitten we straks allemaal in onze eigen Cybercab waarbij je zelf alleen maar hoeft te wachten tot je op de ingevoerde bestemming bent. Een voorloper hiervan is Full Self Driving. Hier in Nederland hebben we de light-versie, maar in Amerika is het rijhulpsysteem al een stuk verder.

Van kust naar kust

Tesla-aanhangers willen natuurlijk laten zien hoe goed het systeem werkt als tegengeluid voor alle negatieve berichtgeving rondom de zelfrijdende modus. Zo denkt YouTuber Bearded Tesla Guy er wel over. Om aan te tonen hoe goed FSD in de nieuwe Tesla Model Y is, deed hij een recordpoging.

De Tesla-fan wil met de Model Y Juniper een afstand van ongeveer 3.800 kilometer afleggen zonder zelf te sturen of de pedalen te bedienen. De reis begint in San Diego aan de westkust en de finish ligt in Jacksonville, Florida. De YouTuber, die Justin Demaree heet, wordt bijgestaan door zijn vriend Josh West.

De recordpoging met de Tesla Model Y faalt

Op het YouTube-kanaal zijn zes delen van de recordpoging gepost, maar je hoeft eigenlijk alleen maar deel twee te kijken om het eindresultaat te zien. Na slechts 100 kilometer rijdt de Model Y op een snelweg. Op een gegeven moment ziet de bijrijder een groot brokstuk op de weg liggen. De twee denken dat het een aangereden dier is en vertrouwen erop dat de zelfrijdende auto er wel omheen rijdt.

Bestuurder Demaree wil niet ingrijpen, want dan is de poging voorbij. Op het laatste moment grijpt hij toch maar het stuur beet als blijkt dat het FSD-systeem niet van koers of snelheid verandert. De Model Y klapt vol op het brokstuk dat geen dier blijkt te zijn, maar een groot stuk afval van metaal.

Door de botsing komt de zware Tesla zelfs los van de grond. Na de landing stuurt de YouTuber, de Tesla naar de berm om te kijken wat de schade is. Later blijkt dat er een groot gapend gat in de vloer van de Tesla is geboord. Daarnaast is er een stabilisatorstang afgebroken en krijgt de batterij een klap.

Er raakt gelukkig niemand gewond naar aanleiding van de botsing op het brokstuk. Helaas voor de Tesla-fanboy toont de crash aan dat FSD nog niet foutloos is. Als de twee inzittenden het stuk metaal al vanaf een paar honderd meter zien liggen, dan moet het systeem dat ook kunnen en erop reageren.

Einde recordpoging

Uit de video’s die volgen blijkt dat de Tesla al een mankement had aan de batterij. De harde klap heeft de accu weinig goeds gedaan waardoor opladen onmogelijk wordt. De auto blokkeert gewoonweg wanneer de stekker in het stopcontact wordt gestoken.

De poging moet gestaakt worden terwijl de Tesla in Tucson wordt gerepareerd. Maar Demaree is geen opgever. Zodra Tesla klaar is met de reparaties wil hij weer een recordpoging gaan doen met de Model Y.