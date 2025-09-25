Populaire microcars in Amsterdam komen in de problemen

De gemeente is er klaar mee.

Na de brommer en de Canta is er een nieuwe hype in grote steden. Jongeren die te oud zijn voor een fatbike, maar te jong voor een eigen auto stappen in een Opel Rocks-E, Citroën Ami, of Fiat Topolino. Dit segment noemen we brommobielen. Omdat de moderne brommobielen elektrisch zijn en dus niet brommen, mag je ook microcars zeggen. Wie weleens in de hoofdstad komt, ziet er geheid tientallen voorbij komen op een maandagochtend.

En geef de jeugd eens ongelijk. De jongeren zitten lekker droog en warm, mogen op de rijbaan rijden en laden het wagentje thuis op. Nu lijkt het echter ietwat te goed te gaan met de kleine autootjes. Dat vraagt om maatregelen.

Parkeren wordt een dure hobby

In Amsterdam is een proef bezig waarbij parkeervergunningen aan nieuwe brommobielen worden uitgedeeld. Deze vergunning is in de hele stad geldig. Heb je een microcar en wil je ook zo’n vergunning? Dan ben je nu te laat. Het experiment voorzag in 3.000 vergunningen. Door de populariteit van brommobielen zijn al die vergunning nu vergeven.

De brommobiel wordt in het verkeer gezien als auto. Net als alle andere auto’s in Amsterdam moet je een parkeervergunning hebben die per wijk geldig is. Parkeer je elders, dan moet je net als alle anderen naar een parkeerautomaat om een kaartje te halen of via een parkeerapp betalen.

Zo ben je volgens AT5 € 7,50 per uur kwijt voor het parkeren van je Rocks-E op de Herengracht. Wie zonder te betalen ergens parkeert en door een scanauto of agent wordt gepakt, krijgt een boete van € 78,50 plus het niet-betaalde parkeergeld.

Microcars overtreden de wet

Daarnaast is er een ontwikkelingen rondom de microcars die voor verandering kan gaan zorgen. Er gaan steeds meer brommobielen met de pont het IJ over. En dat mag niet, legt de woordvoerder van de Amsterdamse wethouder van Verkeer, Melanie van der Horst, uit aan AT5.

”Brommobielen zijn niet toegestaan op het (brom)fiets- of het voetpad, wel op de rijbaan. Om op de pont te komen, moet je over een fiets-/voetpad. Brommobielen mogen daar niet komen en kunnen daarom ook niet, zonder de regels te overtreden, op de pont”, aldus de woordvoerder. Je kunt het gemakkelijk onthouden dankzij een vuistregel: mag een auto er niet komen, dan een brommobiel ook niet.

De wethouder ziet dat de brommobielen weleens worden verward met gehandicaptenvoertuigen. Je herkent een brommobiel aan een geel kentekenplaatje terwijl gehandicaptenvoertuigen geen kenteken hebben.

Handhaving

De lokale nieuwszender sprak met verschillende microcar-rijders, maar zij zijn zich van geen kwaad bewust. Dat kan straks wel het geval zijn wanneer er boetes voor worden uitgeschreven. Hier denkt de gemeente wel al over na. In de tussentijd hoopt de gemeente met een online campagne bewustzijn te creëren.

Voor wie weleens de pont pakt om het IJ over te steken in een microcar: het is de bedoeling dat je via Amsterdamse- en Schellingwouderbrug het water oversteekt. Je kunt ook de Hempont gebruiken, want daar mogen wel gewoon auto’s en microcars op.