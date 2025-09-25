Populaire microcars in Amsterdam komen in de problemen

De gemeente is er klaar mee.
Na de brommer en de Canta is er een nieuwe hype in grote steden. Jongeren die te oud zijn voor een fatbike, maar te jong voor een eigen auto stappen in een Opel Rocks-E, Citroën Ami, of Fiat Topolino. Dit segment noemen we brommobielen. Omdat de moderne brommobielen elektrisch zijn en dus niet brommen, mag je ook microcars zeggen. Wie weleens in de hoofdstad komt, ziet er geheid tientallen voorbij komen op een maandagochtend.
En geef de jeugd eens ongelijk. De jongeren zitten lekker droog en warm, mogen op de rijbaan rijden en laden het wagentje thuis op. Nu lijkt het echter ietwat te goed te gaan met de kleine autootjes. Dat vraagt om maatregelen.
Parkeren wordt een dure hobby
In Amsterdam is een proef bezig waarbij parkeervergunningen aan nieuwe brommobielen worden uitgedeeld. Deze vergunning is in de hele stad geldig. Heb je een microcar en wil je ook zo’n vergunning? Dan ben je nu te laat. Het experiment voorzag in 3.000 vergunningen. Door de populariteit van brommobielen zijn al die vergunning nu vergeven.
De brommobiel wordt in het verkeer gezien als auto. Net als alle andere auto’s in Amsterdam moet je een parkeervergunning hebben die per wijk geldig is. Parkeer je elders, dan moet je net als alle anderen naar een parkeerautomaat om een kaartje te halen of via een parkeerapp betalen.
Zo ben je volgens AT5 € 7,50 per uur kwijt voor het parkeren van je Rocks-E op de Herengracht. Wie zonder te betalen ergens parkeert en door een scanauto of agent wordt gepakt, krijgt een boete van € 78,50 plus het niet-betaalde parkeergeld.
Microcars overtreden de wet
Daarnaast is er een ontwikkelingen rondom de microcars die voor verandering kan gaan zorgen. Er gaan steeds meer brommobielen met de pont het IJ over. En dat mag niet, legt de woordvoerder van de Amsterdamse wethouder van Verkeer, Melanie van der Horst, uit aan AT5.
”Brommobielen zijn niet toegestaan op het (brom)fiets- of het voetpad, wel op de rijbaan. Om op de pont te komen, moet je over een fiets-/voetpad. Brommobielen mogen daar niet komen en kunnen daarom ook niet, zonder de regels te overtreden, op de pont”, aldus de woordvoerder. Je kunt het gemakkelijk onthouden dankzij een vuistregel: mag een auto er niet komen, dan een brommobiel ook niet.
De wethouder ziet dat de brommobielen weleens worden verward met gehandicaptenvoertuigen. Je herkent een brommobiel aan een geel kentekenplaatje terwijl gehandicaptenvoertuigen geen kenteken hebben.
Handhaving
De lokale nieuwszender sprak met verschillende microcar-rijders, maar zij zijn zich van geen kwaad bewust. Dat kan straks wel het geval zijn wanneer er boetes voor worden uitgeschreven. Hier denkt de gemeente wel al over na. In de tussentijd hoopt de gemeente met een online campagne bewustzijn te creëren.
Voor wie weleens de pont pakt om het IJ over te steken in een microcar: het is de bedoeling dat je via Amsterdamse- en Schellingwouderbrug het water oversteekt. Je kunt ook de Hempont gebruiken, want daar mogen wel gewoon auto’s en microcars op.
Reacties
kilum zegt
Niet om het een of ander. Maar die laatste Alinea. Dat kan toch niet. Als je van Centraal station naar bijvoorbeeld de NDSM werf wilt, dan zijn beide opties echt geen opties. Er is geen daadwerkelijk alternatief. Laat die dingen dan veilig door de IJtunnel mogen rijden. Verlaag de snelheid in de tunnel naar 30 km per uur. Net als de rest van Amsterdam en dan kunnen die dingen veilig door de tunnel zonder gedoe.
heckblende zegt
nee die over het paard getilde microcar bezitters passen zich maar aan. typisch 020 gedrag dit.
mattr zegt
Dan ga je toch gewoon niet met je brommobiel naar de overkant maar pak je de fiets..?!
Mike zegt
Alles naar 80 bedoel je
gabrielo zegt
Is die pont onbemand ofzo? Hoezo staat de GVB die zware karretjes toe? Ze volgen zogenaamd de gemeente, maar de gemeente staat de microcars in feite al niet toe door de manier waarop de weg is ingericht. Wat meer moet de gemeente doen? Handhaving? Dat zou niet nodig zijn als de GVB gewoon stewards inzet die opletten.
gregorius zegt
De grap is dat je ook mensen die je ander serieus zou nemen in dat soort dingen zitten. Volwassen mannen en vrouwen die er verder netjes/modieus uitzien. Maar dan wel in zo’n ding rijden.
Voor mij sta je gewoon voor lul in zo’n ding.
Zelf zou ik me niet schamen om in een koeienpak in de stad te fietsen, maar als iemand me in zo’n ding zou zien, zou ik me niet meer durven te laten zien.
Kom op zeg. Koop een ok fiets en ben een mens. En als je echt te oud bent, neem dan een normale fietsende e-bike. Regent het? Regenpak aan.
Te koud: handschoenen, jas, weer een vent.
Op zn Amsterdam’s: opzouten met die kolere dingen.
Motomoto zegt
Dat mag je vinden natuurlijk maar in veel Europese steden zijn deze wagens in opkomst vanwege de wendbaarheid, emissie-eisen en parkeerproblemen. Ik zie niet in waarom je je zou moeten schamen in zo’n ding. Tijden veranderen nou eenmaal.
i3bestuurder zegt
Het probleem zit hem vooral in de gebrekkige theorie kennis van zowel de brommobiel bestuurder als van de wethouder.
Een brommobiel wordt zeker niet als een auto gezien. Feitelijk is het een overdekte bromfiets waarvan de bestuurder zich moet houden aan de regels voor motorvoertuigen, maar het blijft voor de wet een bromfiets.
De vuistregel van de wethouder is ook geen handige want dan kunnen de bestuurders dus denken “waar een auto dus wel mag komen mag ik dus ook komen”. Nu hoop ik dat de bestuurders van brommobielen wel snappen dat zij niet op autowegen en snelwegen mogen komen, maar ook op wegen waar het verkeersbord C9 staat (rond bord, rode rand met de trekker, fiets en bromfiets erin) mag een brommobiel niet komen.
Daarbij vind ik het al raar dat een pont een brommobiel wel overgang verleent terwijl die daar niet mag komen.
Robert zegt
Het is geen overdekte bromfiets. Vanwege de afmetingen (met name de breedte) én de aanwezigheid van meer dan twee wielen moeten ze die
brommobielenmicromars wel als auto beschouwen. Feitelijk staat dit gelijk aan een MMBS voertuig.
En omdat de doorsnee bezitter bij het parkeren (lees: lukraak overal neer plempen) tevens het eigen
gebrek aan intellectegocentrisme etaleert, moest de gemeente wel iets aan met die dingen.
Hoflander zegt
In Den Haag staan ze overal op de stoep geparkeerd… zonder vergunning.
gabrielo zegt
Is die pont onbemand ofzo? Hoezo staat de GVB die zware karretjes toe? Ze volgen zogenaamd de gemeente, maar de gemeente staat de microcars in feite al niet toe door de manier waarop de weg is ingericht. Wat meer moet de gemeente doen? Handhaving? Dat zou niet nodig zijn als de GVB gewoon stewards inzet die opletten.
nicolasr zegt
Als ik nog in de stad zou wonen, had ik zeker zo’n karretje gehad. Zag op YouTube dat de begrenzer er heel eenvoudig af is te slopen en dan rijdt ie 80 ongeveer, dus kun je ook nog naar andere plaatsen als je echt moet.
Zo’n Topolino met een rekje en rieten koffertje. Noem me gay, maar ik vind hem dus fantastisch!
heckblende zegt
gaat -ie met 80 de elandtest halen denk je?