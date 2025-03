Tesla honcho’s verkopen voor miljoenen aan Tesla aandelen

Tesla honcho’s zouden toch slimme mensen moeten zijn. Waarom kiezen ze dan voor het verkopen van aandelen? Buy high, sell low?

Tesla is een tikje achteruit gegaan op de beurs de laatste maanden. Na de aanstelling van The Donald als POTUS, schoot Tesla op de beurs omhoog naar ruim 400 Dollar per stukje. Handige rekenaars grapten dat door de President te kopen voor een paar honderd miljoen, Elon een paar honderd miljard rijker was geworden. Maar de winst is inmiddels verdampt. Tesla is nu weer ongeveer net zoveel waard als in oktober.

Dramatisch is dat allemaal (nog) niet, doch het roept bij velen wel de vraag op waar de neergang eindigt. Als je uitgaat van grafiekjes kijken (technical analysis), kan zeggen dat elke keer dat TSLA 40 procent heeft ingeleverd in het verleden, een goed moment is om te kopen. Maar met een nog altijd torenhoge Price/Earnings ratio en inkakkende verkopen wereldwijd, vragen sommigen zich af: is dit het begin van het einde? Is dit het ‘Theranos-moment’?

Voor de meesten is dat een smakelijk stukje speculaas om de tanden in te zetten. Doch voor Insiders met veel skin in the game is het wellicht iets meer kennisgedreven. Het is verplicht voor deze insiders om het bekend te maken als ze (veel) aandelen verkopen. En zo weten we dat zowel Kimbal Musk (de broer van), CFO Vaibhav Taneja en Chairman of the Board Robyn Denholm wat aandelen van de hand hebben gedaan.

Robyn verkocht 112.390 aandelen voor ruim 33 miljoen Dollar en houdt er nog 85.000 over. Taneja verkocht de afgelopen 90 dagen ongeveer 8 miljoen Dollar aan aandelen. Ook Kimbal heeft flink zitten liquideren, echter hij heeft ook nog een vrij gezonde positie open (nog 1.463.220 stuks om precies te zijn…maal 260 dus op dit moment).

Nu zullen sommigen zeggen ‘is allemaal gepland’ en dergelijke, maar toch…Weten deze eindbazen iets wat wij niet weten? Is het richting de bietenbrug en daar voorbij voor Tesla? Of komt het toch nog weer goed en bouncen we morgen naar 300? Laat het weten, in de comments!