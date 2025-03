Jacques Villeneuve opgesloten in Italiaans toilet

Vriend van de show Sjaak Nieuwstad heeft weer een bijzonder avontuur beleefd.

Het Formule 1 seizoen begint bijna, dus zijn ook de journalisten weer aan het reizen. Een van hen is ons aller Jacques Villeneuve. De wereldkampioen van 1997 en Indianapolis 500 winnaar van 1995 maakte een tussenstop in Milaan. Aldaar bezocht de Canadees op het vliegveld ook even de exquise sanitaire faciliteiten.

Het werd echter een iets langer bezoekje dan gepland. Niet omdat Sjaak geveld is door het Norovirus. Maar wel omdat hij de deur niet meer openkreeg na alle actie. Uiteraard deelde ome Sjaak dit onfortuin even op Instagram, vergezeld van een decent kiekje:

Been stuck in the toilets for the last 20 minutes and security incapable of getting me out.

Toilet flushing every 30 seconds. Having a blast.

Very impressive.



Good start to the trip to Australia.

Dit is natuurlijk makkelijk scoren voor Instagram-helden. Eentje daarvan zei ‘ah net als je eerste jaar bij BAR dus?’. Onze eigen Tom Coronel vroeg zich vooral af wie Jacques had opgesloten. De immer uitgesproken Villeneuve vroeg zich daarna openlijk af ‘ik vraag me af hoeveel vijanden ik inmiddels heb voor de eerste Grand Prix’.

Na dertig minuten van deze epische saga, had de vermaard muzikant er genoeg van. Hij heeft net gedaan alsof de deur van het hokje Michael Schumacher op Jerez 1997 was en die een trap gegeven. Daarbij viel wel een blok van het plafond op zijn Canadese noggin’:

Managed to get out after 30 minutes 😄 had to kick the door down, and a block from the ceiling fell on my head.

Ready to get down under. 💪

Travelling is 😀

Sjaak kan het gelukkig allemaal navertellen. Want ja, anders is het in de toekomst toch minder leuk om de naam van de cultheld als een random optie te geven in een serieuze meerkeuzevraag. Waarvan akte.