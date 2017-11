Halo gaat dikke F1-coureurs straffen

Omdat ze niet meer in de cockpit passen of...?

Net wanneer je denkt dat de auto’s er volgend jaar beter uit gaan zien door het verdwijnen van de veel bekritiseerde haaienvin, wordt je weer herinnert aan die gruwelijke halo. De zogenaamde oplossing die in het leven is geroepen om tragische ongevallen als die van Jules Bianchi te voorkomen, zal in 2018 voor een aantal coureurs echter voor meer dan alleen visuele problemen zorgen.

Om het extra gewicht van de halo te incasseren heeft de FIA het minimumgewicht van de wagens met 6 kg opgekrikt, terwijl er voor het huidige seizoen al een lichte stijging was gekomen. Verschillende teams hebben intussen laten weten dat de afzichtelijke constructie voor veel meer extra ballast zorgt dan in eerste instantie door de FIA is berekend. Zo komen er geluiden bij Force India vandaan dat ze te maken hebben met maar liefst 14 kg.

Maar ach, die paar extra kilootjes, wat maakt dat nu uit? Nou, best wel veel, eigenlijk. Het lijkt erop dat het voor volgend jaar belangrijker wordt dan in voorgaande jaren om extreem nauw op het gewicht te letten. Elk extra grammetje dat een team weegt ten opzichte van een ander, zal van de coureur moeten worden geschraapt om de boel een beetje in evenwicht te houden.

Hier zit direct ook de kern van het probleem. Zo laat Nico Hülkenberg, een van de grotere heren van het veld, weten dat zijn team hem al heeft benaderd of hij ‘niet nog even op een dieet kon gaan’. Dat zijn antwoord een simpele ‘nee’ betrof is niet verbazingwekkend, gezien de coureurs er momenteel al alles aan doen om zo min mogelijk extra gewicht mee te zeulen. Zeurpiet Romain Grosjean bevestigt het probleem van de Hulk, door te zeggen dat er bij hem zelfs sprake is van ondergewicht.

Beide coureurs zien echter licht aan het eind van de tunnel. Volgens de twee zitten er verschillende voorstellen in de pijplijn, waardoor ze vermoeden dat de verachte halo niet lang stand zal houden. Laten we daar maar op hopen dan..

Foto credit: Checo Perez op zijn Instagram.