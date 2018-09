Tesla Model 3 beter verkocht dan volledige BMW-gamma

Pardon?

In plaats van op zijn inmiddels zo voorspelbare nachtelijk Twitter-tirade te gaan, eindigde Elon Musk zijn dag gisteren met een bericht dat schitterde van eenvoud: “Tesla 1st, 2nd & 3rd in August sales.” We mogen voldoende kritiek verspreiden over de productielijnen, de afwerking van de auto’s of Musk’s merkwaardige opmerkingen, we geven Tesla tegelijkertijd credit where it’s due. Hierom een interessante feit over Tesla’s afzet in augustus, ten opzichte van een zekere autofabrikant uit Beieren.

Jawel, lieve mensen, de titel boven dit artikel is geen poging tot clickbait; het is de realiteit. Om een duidelijk beeld te schetsen, werpen we eerst een blik op de Amerikaanse verkoopcijfers van Tesla in augustus. Er is nog altijd een stijgende lijn te bekennen, want waar de Amerikaanse autofabrikant in juli nog 14.250 exemplaren van de Model 3 afleverde, zagen ze dit aantal vorige maand verder stijgen naar 17.800. Daarmee is de Model 3 met een gigantische marge vaker verkocht dan zijn concurrenten. De tweede (Model X, 2.750 stuks) en derde positie (Model S, 2.625 stuks) worden eveneens ingenomen door Tesla, daarachter pas vinden we auto’s als de Toyota Prius (2.071 stuks) en de Chevrolet Volt (1.825 stuks). Dit blijkt uit cijfers van InsideEVs.

Trekken we de vergelijking nog verder door, dan zien we dat de Model 3 helemaal goed in de smaak viel. Zo goed zelfs, dat ze het volledige modellengamma* van BMW in verkopen hebben weten te overtreffen. Nu, dat is toch eens een fijne prestatie!

Dit is voor BMW extra zuur, want naast het feit dat één model haar volledige gamma in verkopen overtreft heeft, is de verkoop van BMW’s ook nog eens met 13,5 procent gedaald. Ten opzichte van augustus, 2017, daalden de verkopen van 16.708 stuks naar 14.450 stuks. De verkopen van concurrent Audi groeiden daarentegen met 5,5 procent. De fabrikant uit Ingolstadt verkocht in augustus in plaats van 19.811 auto’s liefst 20.907 auto’s.

*Ter verduidelijking: in de Verenigde Staten worden grote SUV’s niet gezien als passagiersauto’s, maar als zogenaamde ‘light trucks’. Rekenen we die auto’s mee in de verkoopcijfers van BMW, dan kunnen we er 9.339 exemplaren bijrekenen. In dat geval komen de verkoopcijfers uit op 23.789 stuks.