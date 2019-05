Deze spotgoedkope sportcoupe met V8 krijgt wéér een nieuwe neus

Ze leren snel.

De Chevrolet Camaro valt een beetje in een raar gat. Volgens diverse autojournalisten is het verreweg de beste musclecar met naast de genoemde Camaro de Mustang en Challenger. Het onderstel is relatief modern te noemen en de V8 van General Motors geldt als een van de beste verbrandingsmotoren op dit moment, als je kijkt naar betrouwbaarheid, gasrespons, afmeting, gewicht, vermogen, koppel en geluid.

Toch is het verreweg de minst populaire auto in zijn klasse. Kwade tongen (of realistische ogen) beweren dat het komt door de laatste facelift. Die was namelijk niet in goede aarde gevallen. Zoals wel vaker gebeurt met een facelift was het net even te veel ‘design om het design’. Het tussenstuk tussen de onderste en bovenste grille hadden ze zwart gemaakt. Het resultaat: een visueel gapend gat waarbij het zowaar een portaal naar Narnia leek te zijn.

De grille viel bij de beoogde clientèle niet in de smaak. Dat Chevrolet wel beter wist, bleek uit de Camaro Shock Concept, die een afwijkende grille heeft. Precies deze grille heeft Chevrolet nu ook voor de nieuwe Camaro. Het tussenstuk bij de grille is nu weer in carrosseriekleur uitgevoerd. Het Chevrolet logo, de befaamde ‘Bowtie’, verhuisde weer terug naar de grille. De visuele modelupdate geldt alleen voor de Camaro SS. De Camaro met 2.0 viercilinder Turbo of 3.6 V6 hebben een andere frontpartij. De brute Camaro ZL1 heeft nog het ‘oude’ 2017 front.

Leuk, al die tekst, maar voor oor de goede orde zetten we het allemaal even voor je op een rijtje:

2018 Camaro SS



De nieuwe Camaro kwam in 2016 op de markt. Het front bleef enkele jaren gelijk.

2019 Camaro SS



Voor modeljaar 2019 vond Chevrolet het nodig om de auto nieuwe neus mee te geven. Een succes bleek het niet.

2019 Camaro SS Shock Concept



De Shock Concept toonde een andere neus, die veel meer in de smaak viel.

2020 Camaro SS



In principe heeft Chevrolet direct geleerd van zijn foutje en met ingang van modeljaar 2020 de nieuwe neus voor de SS ingevoerd.

Verdere nieuwtjes betreffen een uitvoering en een transmissie. De Camaro met V6 heeft voortaan ook de tientraps automaat, die speciaal op de V6 is afgestemd. De nieuwe uitvoering is de Camaro LT1 (afbeelding onder). In principe is de LT1 een Camaro met V6 uitrusting en uitstraling, maar met de 6.2 V8 onder de kap. Standaard is deze uitgerust met een handgeschakelde zesbak. Een automaat is optioneel. Ook is het mogelijk om de Camaro LT1 als Coupé of Cabriolet te bestellen.

De prijs voor een handgeschakelde Camaro LT1 is 35.000 dollar. Een Dodge Challenger R/T met V8 (375 pk) kost 34.295 dollar. De Ford Mustang GT met V8 (450 pk) kost 35.355 dollar. Voordat je jaloers wordt: een Kia e-Niro (204 pk) kost in de Verenigde Staten 38.500 dollar en is NIET tegen 4% bijtelling te leasen. Dus zo goed is het leven in de The States niet.

