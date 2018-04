Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Azerbeidzjan 2018

De Red Bulls ogen heel het weekend al overtuigend sterk. Kan Max de averij opzij schuiven en zijn eerste pole position pakken?

Wie de trainingsessies dit weekend op de voet heeft gevolgd, zal gezien hebben dat de rangorde van de teams allesbehalve bepaald is. Natuurlijk, de top drie teams, Ferrari, Mercedes en Red Bull, zijn net als altijd bovenin te vinden, maar daaronder is het gissen. Renault, die tot op heden best of the rest leek te zijn, heeft haar draai nog altijd niet gevonden op de straten van Bakoe. Een gridstraf voor Hulkenberg, te danken aan een bakwissel, vergroot het drama alleen maar verder. McLaren, een klantenteam van Renault, lijkt eveneens nog niet te zijn waar ze willen zijn. Haas, die het jaar net als de hierboven genoemde teams goed is begonnen, lijkt redelijk stand te houden.

De teams die hun juice in de eerste races van het jaar toch ietwat verloren leken te hebben, lijken in Bakoe juist tot bloei te komen. Force India en Williams, beide klantenteams van Mercedes, zien er enorm goed uit en lijken voorafgaande aan de kwalificatie zelfs op weg te zijn naar een plaats in Q3.

Afgezien van de rangorde van de teams, zullen het vooral de wind en de grip van het asfalt zijn die bepalen waar iedereen terechtkomt. De eerste drie trainingsessies, evenals de sessies van de Formule 2, hebben laten zien dat het een zeer uitdagend weekend zal worden. We gaan het zien.

Q1

Bij het ontsteken van de groene lichten is het direct een volwaardig Ferrari feestje, daar zowel de Alfa Romeo’s als de Ferrari’s naar buiten duiken. Zelfs Haas springt direct mee de baan op, en wordt op de voet gevolgd door Mercedes. Niet veel later zijn praktisch alle auto’s buiten. Het is wachten op de eerste snelle tijden.

En jawel! Het eerste slachtoffer is alweer gevallen. Althans, Grosjean is de eerste die zijn rempunt iets onderschat en de onstappingsroute moet pakken. Externe schade is er niet, maar de versnellingsbak is geblokkeerd en er is geen beweging in te krijgen. Door de gele vlaggen moeten de coureurs iets inhouden, en kan Esteban Ocon zijn eerste plaats voorlopig behouden.

De ware snelle tijden komen eindelijk binnen. Verstappen, Ricciardo, Vettel en Raikkonen komen achter elkaar over de streep, en breken ieder elkaars snelste tijden. Zodoende is het de Vliegende Fin die P1 grijpt. Hamilton en Bottas splitsen de Red Bulls en bezetten P4 en P5, totdat Ocon ineens naar P2 springt en het duo verder naar onder duwt. Met nog vijf minuten te gaan begint de strijd tussen de topteams goed op te leven. Het is werkelijk niet te zeggen wie de pole position vandaag gaat pakken.

Met nog twee minuten te gaan zien we Gasly ineens langs de kant staan. Enkele seconden later komt Hartley in beeld met een lekke band. Toeval? Welnee! De teamgenoten komen, net als in China, met elkaar in contact. Gelukkig weet Gasly zijn stalgenoot op het laatste moment te ontwijken, maar het was ongelooflijk dichtbij. (VIDEO) Dat had heel naar af kunnen lopen. In de tussentijd verandert er bovenaan de lijst weinig, maar Stroll weet Vandoorne op de valreep nog van zijn positie te beroven. Leclerc verbetert naar een formidabele P11.

Afvallers: Vandoorne, Gasly, Ericcson, Hartley, Grosjean

Q2

Het tweede deel van de kwalificatie zal een interessante worden, daar de bandenkeuzes een belangrijk opzet voor de zondag zullen betekenen. Al snel wordt duidelijk dat zowel Ferrari, Mercedes als Red Bull morgen zullen beginnen op de super soft band.

Nadat Ocon de eerste en tegelijkertijd beste tijd pakt, is het Bottas die er al snel onder duikt. Verstappen voegt zich achter de Fin. In de tussentijd blijven er links en rechts coureurs de baan afschuiven, waarvan Raikkonen het meest treffende voorbeeld is. De Fin staat ondertussen nog in de drop zone. Erger nog is het feit dat hij zijn super softs hoogstwaarschijnlijk heeft verpest, en ze morgen niet zal kunnen gebruiken. The plot thickens!

Met nog vijf minuten te gaan wordt het steeds duidelijker dat de keuze van Mercedes om haar klantenteams de motoren verder open te laten draaien geen verkeerde was. Zoals eerder vermeldt komen zowel de Force India’s als de auto’s van Williams tot bloei. Mercedes zelf gaat eveneens hard. Hamilton en Bottas staan bovenaan de lijst, gevolgd door Verstappen. Bij het vallen van de vlag spant het erom voor Raikkonen en de rest van de potentiële afvallers. De Fin, op verse ultra’s knalt naar P1, maar de beide Williams’ lukt het niet om Q3 te halen. Force India blijft overtuigen.

Afvallers: Stroll, Sirotkin, Alonso, Leclerc, Magnussen

Q3

De laatste sessie van de dag gaat van start en we herkennen een vertrouwde top tien. Mercedes, Ferrari, Red Bull, Force India en Renault. Het ziet er naar uit dat we nog wel eens een aangename verrassing voorgeschoteld zullen krijgen. Ik zet mijn geld op Ocon.

Max Verstappen opent de dans met een 1:42.0. De Nederlander weet zijn teamgenoot achter zich te houden, maar Bottas, Hamilton en Vettel zijn ieder een stukje sneller. Met name de Duitser zet een dijk van een tijd neer. Met een 1:41.4 is hij drie tienden sneller dan Hamilton, die P2 bezet. Vergeet de verrassingen overigens maar; Ocon is inmiddels één seconde verwijderd van Vettel en bezet P7. De Force India’s zijn op hun beurt echter weer bijna een seconde sneller dan de beide Renaults.

De laatste minuut loopt en iedereen is aan het knallen. Hamilton begint met een paarse eerste sector. Vlot dus. Hij verliest echter tijd in de tweede sector. Zelfs met de snelle Mercedes motor achterin weet hij de tijd van Vettel niet te bereiken. Bottas evenmin. Vettel maakt wat foutjes tijdens zijn tweede run en laat de deur openstaan voor Raikkonen. De Fin is in de eerste twee sectoren het snelste van iedereen, maar verpest het in de laatste bocht. Wéér geen pole position dus! Een lichtpuntje is het feit dat Kimi zijn vuur weer gevonden lijkt te hebben. De Red Bulls verbeteren iets, maar niet genoeg om de Mercedessen te verslaan. Verstappen moet Ricciardo voor zich dulden, en Vettel behoudt P1, terwijl Ocon zijn stempel weet te drukken.

Uitslag

1. Vettel

2. Hamilton

3. Bottas

4. Ricciardo

5. Verstappen

6. Raikkonen

7. Ocon

8. Perez

9. Hulkenberg (+5 voor versnellingsbak)

10. Sainz

11. Stroll

12. Sirotkin

13. Alonso

14. Leclerc

15. Magnussen

16. Vandoorne

17. Gasly

18. Ericsson

19. Hartley

20. Grosjean