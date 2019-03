Unagi! Honda wil nu met Red Bull races winnen

Welkom bij de firma open deur?

Het is misschien wel de moeilijkste beslissing die Red Bull ooit heeft moeten maken. Wel of niet in zee geen met Honda? De Japanse fabrikant heeft een naam hoog te houden als het gaat om gemotoriseerde sporten, maar hun rentree in de Formule in 2015 verliep desastreus.

Drie jaar lang was de motor het mikpunt van alles. Het vermogen was veel te laag. De betrouwbaarheid liet te wensen over. Dankzij die motor is McLaren afgegleden naar het niveau waar ze nu staan, aldus McLaren. Nu McLaren met Renault-motoren rijdt (sinds 2018) kunnen we wel stellen dat het niet allemaal aan Honda heeft gelegen.

Dat aan het einde van de Australische GP er een Red Bull direct op het podium (plaats 3) stond, was zeer welkom voor Honda. In een interview met Autosport laat de technisch directeur van Honda F1, Masashi Yamamoto, weten dat het een zeer spannend seizoen is. Het is voor het eerst dat Honda twee teams moet voorzien van motoren.

Volgens Yamamoto is het nu de bedoeling om een race te winnen. Wij zijn de uitspraken van Helmut Marko gewend, maar niet die van Honda. Tot voor kort stelde Honda zich heel bescheiden op. De vernedering van drie rampjaren bij McLaren heeft er bij Honda ingehakt. Echter, Yamamoto is vol goede moed. Als het aan hem ligt, wordt de race al gewonnen voor de zomerstop. Volgens hem zijn Bahrein en Hongarije de beste opties om voor de vakantie een race te winnen.

Red Bull heeft zich meerdere doelen gesteld. Men wil dit jaar minimaal net zoveel races winnen, als vorig jaar. In 2018 won er een Red Bull in China, Monaco, Oostenrijk en Mexico.