Auto’s die een comeback maken: the good, the bad and the ugly

Aan historisch besef geen gebrek in de moderne wereld, maar de uitvoering van auto’s die een comeback maken is soms controversieel.

Je ziet het wel vaker: merken die ervoor kiezen om een naam uit het verleden te recyclen. Dat kan vele redenen hebben. Vragen naar de bekende weg is er eentje, wat voor herkenning zorgt. Ook helpt mee dat je weet dat de naam vrij is om te gebruiken en niet is ingepikt of vuilnis betekent in het Swahili. Tegenwoordig speelt ook mee dat het belangrijker dan ooit is om een merkidentiteit te behouden, want dat is het enige wat (Chinese) nieuwkomers niet achter de hand hebben.

Auto’s die een comeback maken

Dan is nog de vraag: hoe voer je het uit? Dat wil nog wel eens uiteen lopen. De één kiest ervoor om de comeback zo grondig mogelijk uit te voeren, de ander plakt de naam op iets compleet nieuws. Vandaar dat het spelletje ‘past dit onder auto’s die een goede comeback maakten’ letterlijk onder de noemers the good, the bad and the ugly kan vallen. We nemen een paar recente voorbeelden door – uiteraard mogen toevoegingen erbij worden gezet in de reacties!

Alpine A110

Meer ‘good’ dan de Alpine A110 wordt het niet. Het origineel is met recht een klassieker. Hele herkenbare lijnen, motorsportgeschiedenis, de nauwe banden met Renault: is dat voor herhaling vatbaar?

Jazeker, Renault bracht zo’n tien jaar geleden het merk Alpine terug en kwam in 2018 met een nieuwe A110. Een middenmotor sportwagen met laag gewicht als speerpunt, de potige 1.8 turbomotor uit de Mégane RS met 252 pk (later 292 en nog wel meer voor de R) en die looks. Een valkuil voor een comeback is dat je té veel in het verleden blijft hangen, maar de A110 moderniseert het idee van de oude Alpine perfect zonder oubollig te worden. Alles klopt voor deze briljante comeback.

DeLorean Alpha 5

Om er gelijk maar even een ‘bad’ in te gooien qua auto’s die een comeback maken. Dat gold eigenlijk al voor de originele DeLorean. Het idee van een uit rvs bestaande auto is op zich niet gek en zorgde voor een uniek voorkomen, de lijnen zijn heerlijk futuristisch op een jaren ’80 manier en natuurlijk die vleugeldeuren. De auto geniet van een cultstatus dankzij Back to the Future, maar dankzij zijn ietwat slome PRV V6 (Peugeot, Renault, Volvo) was het niet echt een sportauto.

Het idee om de DeLorean terug te brengen is al vaak de revue gepasseerd, maar het ‘lukte’ in 2022. De Alpha5 wordt gebadged als een DeLorean en neemt ook wat inspiratie van het model, maar is verder een moderne EV met moderne lijnen. Het roept niet echt een DeLorean-gevoel op. Daarnaast is de dochter van wijlen John DeLorean ook niet te spreken over de Alpha5 en is zij zelf ook aan de slag gegaan. Rommelig, niet echt een DeLorean-gevoel: het is logisch dat het een beetje stil is gebleven rondom de nieuwe DeLorean.

Ford Capri

En dan de, nou ja, vul het zelf maar in. Misschien is ugly niet de juiste term voor de Capri, maar het is gewoon een beetje jammer. Sorry Ford. De logica is natuurlijk dat een tweedeurs coupé met V6 niet meer zou scoren. Zit wat in, want de Capri als ‘Europese Mustang’ wordt lastig. Maar het zou wel briljant zijn.

Ironisch genoeg is de Capri wel een soort Europese Mustang, de Mach-E dan. Het is een coupéversie van de Explorer EV met wat Capri-details, zoals de dubbele koplampen als dagrijverlichting en de C-vormige zijruiten. Als comeback is het misschien allemaal wat afgezaagd, als crossover is het precies wat je verwacht en niet heel veel meer. Geen klapper, wel een auto die je kan kopen. Als je durft.

Honda Prelude

“Het is niet mogelijk om een tweedeurs coupé terug te brengen als tweedeurs coupé!” Nou, dan ken je Honda nog niet. Als vervolg voor de Prelude, bekend van Bassie en Adriaan en/of het zijn van een soort iets sierlijkere Civic coupé, komt er daadwerkelijk een nieuwe Prelude.

En dat wordt geen EV of crossover: het wordt gewoon een coupé met de aandrijflijnen van de Civic! Het wordt geen superspannende sportauto, maar het idee is gewoon erg leuk. Gaat het een hit worden? Dat moet nog blijken. Maar laten we wel wezen: een beetje imago bouwen telt ook.

Lancia Ypsilon

De Lancia Ypsilon meenemen in een lijstje van auto’s die een comeback maken is een beetje gemeen, want in Italië hebben ze het ding nog uitgeperst als een sinaasappel. In alle andere markten was het ding al lang uit de prijslijsten gehaald, totdat het nieuwste exemplaar weer terug keerde. Als je de (Autobianchi) Y10 meerekent, is er al sinds de jaren ’80 een Ypsilon in productie en de nieuwste generatie pakt op zich dezelfde kernpunten.

Dit keer leent de auto zijn platform van Stellantis, dus is het in de basis een Peugeot 208 of Opel Corsa. Dat betekent wel dat de auto er ook is als hybride en EV, met een puik interieur. Het wil nog niet écht lukken met de Ypsilon, wat jammer is. We gunnen het Lancia wel, maar ja, gunnen levert geen geld op.

Microlino EV

Een beetje een wildcard, je zou bijna zeggen een mooie bonus. De bijzondere BMW Isetta valt namelijk ook onder auto’s die een comeback maken, al is het niet BMW of Iso die het doet. Een compleet andere partij heeft bedacht dat de basis die in 1957 werd gelegd voor een compacte stadsauto in de moderne wereld nog steeds uiterst relevant is, en dat is natuurlijk Microlino.

Microlino heeft de essentie van de Isetta goed begrepen. Deur voorop, hetzelfde silhouet en piepklein formaat. Het is een stadsautootje, waar het elektrische gedeelte ook bij past. Gewoon een perfecte revival, en dat zonder dat BMW ermee wil scoren. Dikke duim omhoog!

Mitsubishi Eclipse Cross

Er was eens een tijd dat het waanzin leek om auto’s een comeback te laten beleven onder een historische naam, als de auto’s in kwestie compleet anders waren. Neem de Mitsubishi Eclipse. Ooit was dat een in samenwerking met Dodge ontwikkelde sportauto, die generaties lang betaalbaar en leuk kon zijn. Zelfs met een bijrol in de Fast & Furious-reeks. Mitsubishi nam op een gegeven moment afscheid van alles wat ze bouwden dat sportief is, waaronder de Eclipse.

En toen keerde de Eclipse terug als… Eclipse Cross. Een middelgrote crossover met als sterkste motor een 188 pk sterke viercilinder PHEV. Kijk, ergens maakte Mitsubishi duidelijk dat ze de naam ietwat anders gebruiken door de toevoeging ‘Cross’, maar het heeft weinig te maken met de Eclipse als compacte coupé. Er was zelfs sprake van een zustermodel genaamd ‘e-Volution’, waarmee gevreesd werd dat ook de Lancer Evolution-naam zo gebruikt zou worden. Het bleef dus bij Eclipse, want Mitsubishi gaat verder namen hergebruiken die nog aardig passen bij het model dat het wordt (Colt, ASX, Grandis). Alleen dan om Renault-liflafjes van flair te voorzien.

Opel Frontera

Is de naam Frontera een voorbeeld van auto’s die op een juiste manier een comeback maken? Dat ligt aan je definitie van een SUV, want dat zijn zowel de voorganger als de opvolger. De Frontera was Opels invalshoek op het Isuzu MU-platform, wat er in vele smaakjes is geweest. Een megasucces was het niet, maar de Frontera heeft toch wel een stempel gedrukt op de Opel-geschiedenis.

Opels crossovers in het lagere segment was een bijzonder geval, want de Mokka en Crossland bedienden eerder dezelfde markt. Sinds alles op een Stellantis-platform staat, is de Crossland overbodig gebleken. Dus koos Opel ervoor om het universele platform (waar ook de Citroën C3 op staat) te gebruiken om van de Crossland een zevenzitter te maken. Omdat dit een wat forsere, bonkige SUV wordt, werd de naam Frontera gepast geacht. En zo beleeft ook die ietwat bijzondere naam een comeback.

Renault 5 E-Tech

Een bepaald niet onbesproken auto en tevens onze Autoblog Auto van het Jaar: de Renault 5. Wederom een schot in de roos voor Renault en hun retro-inslag. De originele Vijf was altijd bedoeld als simpele hatchback, maar is zeker cult geworden. Dat was reden genoeg om voor een compacte EV die geschiedenis er weer bij te pakken.

En weer weet Renault er een moderne auto van te maken, terwijl iedereen die ook maar een beetje heeft opgelet er duidelijk een oude Renault 5 in herkent. Nu uiteraard als volledig elektrisch model, beschikbaar vanaf 25.000 euro en met prima specs voor een kleine auto. Renault weet het voor elkaar te krijgen om mensen die anders niks hebben met EV’s toch enthousiast te maken voor hun elektrische modellen. De nieuwe 4 en Twingo die uit hetzelfde hout gesneden zijn, hopen het setje af te maken.

Toyota GR Supra

Ooit begonnen als Celica Supra was dit de middelgrote inslag voor sportieve Toyota-coupés. Verdeeld over vier generaties wist vooral de laatste een echte klassieker te worden. Deze kwam uit de tijd dat Japanse auto’s veel serieuzer werden genomen dan voorheen. Bij de Supra bijvoorbeeld omdat de engineering buitengewoon goed was. Een standaard Supra-blok, de legendarische 2JZ, is heerlijk te kietelen. Hierdoor kan je eindeloos veel kanten op qua aanpassingen. Of gewoon een heerlijk betrouwbare manier hebben om zo’n 280 pk (het was veel meer) te krijgen in een achterwielaangedreven coupé.

Vanaf pak ‘m beet 2018 is Toyota hard bezig om hun stoffige imago af te schudden. Daardoor moest en zou er een nieuwe Supra komen, nu bijgestaan door GR voor Gazoo Racing. Omdat Toyota aan zag komen dat uit het niets met een zescilinder komen erg duur zou worden, werd de hulp van BMW ingeschakeld. De Supra heeft dan ook een BMW-onderstel, BMW-interieur en een BMW-motor, de B58. Dat zorgde eerst voor de nodige verontwaardiging van fans (lees: mensen die de auto niet nieuw kopen), maar eigenlijk heeft Toyota hiermee de ideale Supra-opvolger gebouwd. De B58 is een perfecte basis om te tunen, de aftermarket werd direct enorm groot en door de samenwerking met BMW kostte de sportwagen ook niet de hoofdprijs. Toyota neemt nu wel afscheid van de Supra, maar gezien de enorme reeks sportieve modellen is een opvolger vrij evident.

Volvo V90

De Volvo V90 scharen onder auto’s die een comeback maken is ook met een asterisk. Je zou namelijk kunnen zeggen dat ‘ie nooit weggeweest is. De V90 was de opvolger van de 960, de grootste estate van het Zweedse merk. Nou ja, opvolger: het was een zwaar gefacelifte versie ervan die nu onder de namenlogica van Volvo uit de jaren ’90 viel. Waar S voor sedan en V voor estate stond. De V90 was een laatste adem voor de 960, daarna viel het doek en ging de iets kleinere V70 de rol van grootste SW op zich nemen.

Ondertussen kwam Volvo met de V40 (daarna V50) als middelgrote estate en die werd dan weer opgevolgd door de V60. Toen Geely de toko overnam, werd duidelijk dat de V60 eigenlijk de rol van zowel de oude V60 als de V70 op zich kon nemen als praktische estate, en dat erboven nog ruimte was voor een echt sierlijke estate die kon concurreren met auto’s als de Audi A6, BMW 5 Serie en Mercedes E-Klasse. Omdat Volvo ook had gekozen voor een eenduidig namensysteem, waar S (sedan), V (estate) en XC (SUV) gevolgd werden door het nummer 40 (laagste segment), 60 (middelsegment) en 90 (topsegment), kwam ineens de naam die Volvo al 20 jaar links liet liggen bovendrijven: V90. Opdat we niet vergeten.