Verkopen Jaguar I-Pace en Tesla kelderen enorm

Dat zag natuurlijk niemand aankomen.

We zijn nog steeds een beetje aan het bijkomen van oud & nieuw. De romeinse kaarsen van @autoblogger smeulen nog een beetje na in het tuintje van de redactiekantine en bij de meeste is het ergste gedeelte van de kater al achter de rug. Toch is de eerste maand van 2019 alweer verstreken, waardoor een (piepkleine) balans opgemaakt kan worden. Kochten we nu massaal elektrische auto’s in 2018 vanwege het milieu of was het alleen om de poen te doen?

Het lijkt op het laatste, zo blijkt uit de verkoopcijfers die Business Insider wist te bemachtigen. Natuurlijk zagen we allemaal aankomen dat december 2018 een piekmoment zou zijn, maar dat het verschil zo enorm was, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. We beginnen met de Jaguar I-Pace. Van deze niet geheel onomstreden elektrische auto werden in december 2018 maar liefst 2.621 exemplaren verkocht. In januari van 2017 was dat getal 15. Nee, niet 1.500 maar gewoon vijftien.

Bij Tesla zien we eenzelfde beeld. De zeer onbetrouwbare Model S was in december 2018 goed voor 1.558 exemplaren, terwijl er in januari 2019 slechts 14 Tesla’s Model S voorzien werden van gele platen. Ook bij de Model X stagneerde de verkoop. In december 2019 werden er nog 652 stuks verkocht, in januari bleef dat aantal steken op negen.

Nu is het vrij logisch dat de verkopen kelderen. Als de auto in 2018 gerigistreerd werd, kon je je verzekeren voor 4% bijtelling over het gehele bedrag. In 2019 is dit bijgeschaafd naar 4% over de eerste 50.000 euro van de catalogusprijs. De mate waarin de verkopen teruglopen zijn wel veelzeggend.

