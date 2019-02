Op deze datum krijgt Max zijn nieuwe auto

Zet 'm alvast in de agenda!

Voor de autosportliefhebber zijn het barre dagen. Dakar is inmiddels weer achter de rug en het duurt nog wel even voordat het hele Formule 1-circus weer start in Australië. Tot die tijd moeten we het doen met geruchten, beloftes, interviews en natuurlijk onthullingen van de nieuwe auto’s. De auto waarmee we het meeste naar uitkijken is natuurlijk de Red Bul RB15. Dat is de auto waarin het moet gaan gebeuren voor Red Bull, Max Verstappen en zijn nieuwe ‘assistent‘ Pierre Gasly.

Het is met name de samenwerking met Honda die het erg spannend maakt. We kunnen dat positief bekijken. Dankzij Honda is Red Bull in principe een fabrieksteam. Ze worden veel meer ondersteund door Honda dan bij Renault ooit het geval was. Niet alleen op technisch vlak, ook financieel. Aan de andere kant moeten we realistisch zijn: sinds de rentree van Honda in de Formule 1 hebben ze jaar in jaar uit niet al te best gepresteerd.

De nieuwe auto gaat dus een sleutelrol vervullen voor Red Bull, of dat nu positief als negatief is. Dan nu de datum waarop de auto gepresenteerd gaat worden: 13 februari haalt Red Bull het doek ervan af. Dat is vijf dagen eerder dan verwacht. Op maandag 18 februari vindt de eerste test plaats, op dinsdag 26 februari de tweede test. Beide malen vinden de tests plaats op Circuit de Catalunya in Barcelona. De overige data die al bekend zijn, staan hieronder vermeld:

7 februari

Haas (alleen de livery)

11 februari

Scuderia Toro Rosso

12 februari

Renault F1

13 februari

Mercedes (plus shakedown)

Racing Point

Red Bull Racing

14 februari

McLaren

(reminder: je vriendin wil deze dag een cadeautje hebben!)

15 februari

Ferrari

18 februari

Alfa Romeo