Volkswagen en SEAT hebben een ernstig gordelprobleem

Dat kan niet door de beugel.

De VAG-groep is via een relatief lange omweg op de hoogte gekomen van een gevaarlijk probleem. Dankzij het Finse autoblad Tekniikan Maailma hebben ze ontdekt dat een aantal auto’s onjuist werkende gordels hebben, die op hoge snelheid kunnen ontkoppelen.

Het blad ontdekte dat de gordelsluiter voor de stoel linksachter bij een scherpe manoeuvre los kan komen, doordat de gordelsluiter van de middelste stoel, die iets hoger is gepositioneerd, eroverheen schuift en hem in zo’n hoek weet te raken dat hij de riem linksachter ontkoppelt. Hierdoor heeft de passagier ineens geen gordel meer aan, juist op een moment dat ‘ie hem eigenlijk het hardst nodig heeft. Bij een dergelijke manoeuvre is dat exact het tegenovergestelde van het ideale scenario.

Het Finse autoblad rapporteerde het probleem bij Volkswagen, nadat ze er veelvuldig mee te maken hadden gekregen. De Finnen voerden op dat moment tests uit met de Seat Arona, de Seat Ibiza en de Volkswagen Polo—allemaal auto’s van het MQB-platform. Het gaat om de huidige modellen.

Volkswagen heeft in de tussentijd nog geen officiële terugroepactie in het leven geroepen, maar kon het Britse Autocar al wel vertellen dat ze druk bezig zijn met het vinden van een oplossing voor de ontwerpfout. Voorlopig adviseert Volkswagen haar klanten de middelste achterstoelen van de desbetreffende modellen niet te gebruiken.