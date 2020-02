Autoblog advies: luxe snelle Youngtimer cabrio voor 25 mille

En het mag geen Mercedes-Benz SL of Porsche 911 zijn …

Het wordt ons petrolheads niet altijd even makkelijk gemaakt. Met name de leukere auto’s zijn dermate duur, dat je een behoorlijke tijd moet sparen alvorens je een relatief gemiddelde voiture bij elkaar hebt gespaard. Natuurlijk, de voorzieningen in Nederland zijn verder uitstekend en je rijdt tenminste wel op wegen van zeer hoge kwaliteit, maar leukere auto’s levert dat niet altijd op.

Autobloglezers Frits en zijn vrouw Esther zijn van die bedreigde menssoorten. Dinosauriërs. Jarenlang hebben ze Alfa Romeo’s, Lancia’s en zelfs Maserati’s gereden. Dankzij de stijgende prijzen en het beperkte aanbod van jong gebruikte tweedehands exemplaren, hebben ze het roer omgegooid. Toegegeven, er is nog een tweede reden: Esther is een tijdje geleden voor de tweede keer bevallen, zij het van een tweeling. Met een kleuter en nu dus twee peuters moest er dus iets verstandigs gekozen worden. Het werd een Skoda Superb Combi Sportline met vierwielaandrijving en 280 pk. Een auto die verrassend goed bevalt. Daarnaast hebben ze voor de kinderen ook nog een Ford S-Max. Heel verstandig allemaal.

Esther heeft al een tijdje haar eigen bedrijf en de zaken gaan goed, want ze is aan het kijken naar een leuke auto van de zaak. Nu gebied de eerlijkheid te zeggen dat er een stukje privé plezier om de hoek komt kijken. Ze hoeft in principe niet zo vaak de weg op voor haar zaak. Kortom, het is een verkapte manier om enigszins betaalbaar toch lol te hebben. Wat is er te krijgen? Oh, aangezien Frits ‘m al voelt aan komen: liever geen Mercedes-Benz SL of Porsche 911. Ze zijn ongetwijfeld terecht populair, maar het mag wel iets aparter. Qua prestaties zitten die twee auto’s wel goed, overigens.

De wensen en eisen kun je lezen in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Diverse Alfa's, Lancia's en MAserati's. Nu een Superb Sportline en S-Max Ecoboost Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: 'Zakelijk' Budget: € 10.000 tot € 15.000 Jaarkilometrage: Zo'n 10.000 per jaar Brandstofvoorkeur: Benzine natuurlijk Reden aanschaf andere auto: Leuke youngtimer voor de zomer Gezinssamenstelling: 2 volwassen, 1 kleuter en 2 peuters Voorkeursmerken/modellen: Corvette, Maserati No-go modellen / merken: Porsche 911 of Mercedes SL

BMW 645CiA Individual (E64)

€ 24.950

2004

50.000 km

Een van de foutste auto’s die je op dit moment kunt vinden in de krochten van het internet is deze generatie 6 Serie. De auto geeft een nieuwe betekenis aan het woord fout. Zeker met matzwart gespoten 21” Alpina imitatie-wielen, slecht aangebrachte wrap, vier enorme sportuitlaten en ‘smoked’ achterlichten. Gelukkig zijn er ook verscheidene stijlvolle combinaties te vinden. De 6 Serie is een vrij zakelijke auto. Een beetje als die collega die stout lijkt te zijn, maar zich bovenal goed gedraagt. De 645 kan verleiden met een stevige V8 brom, maar niet te opvallend. Het zelfde geldt voor de rijeigenschappen. Bijna gelijk aan die van een 5 Serie, wat logisch is gezien de afkomst van de E63. De motor staat bekend vanwege een paar euvels, maar de meeste zijn inmiddels aangepakt, zeker de duurdere exemplaren. Nog een voordeel: je hebt een achterbankje waar je daadwerkelijk iets mee kunt. Een andere optie van BMW is de M3 Cabrio (E46), maar in het budget heb je alleen keuze uit exemplaren met heel veel kilometers en/of de niet al te prettige SMG-transmissie.

Mercedes-Benz SLK 55 AMG (R171)

€ 24.950

2005

115.000 km

Aanvankelijk wilden we de SL500 aanraden. Als we zo door de aanvraag van het advies heen lezen is dat namelijk precies de auto die je wilt hebben. Voldoende comfort voor alle dag, een fijne balans en je kan redelijk sportief mee rijden. Maar de SL500 is wellicht een tikkeltje belegen. Daarom de SLK55 AMG. Deze is minder luxe, minder comfortabel en minder perfect dan de S-Klasse. De SLK55 AMG is daarentegen heel erg veel leuker. De complete beleving wordt gedomineerd door die 5.4 liter V8. Deze levert 360 pk, maar het zijn voornamelijk de 510 Newtonmeters en het relatief lage gewicht die voor de grootste voorwaartse drang zorgen. Het is overigens niet een ‘one tricky pony’. In de bochten kun je wel degelijk uit de voeten, maar ook hier is de motor de dominerende factor. Zie het als een moderne AC Cobra, klein, open een heel veel V8 beleving.

Cadillac XLR

€ 24.950

2005

90.000 km

De Cadillac XLR was een rechtstreekse aanval op de Mercedes-Benz SL500. Het is zo’n auto met een paar uitgesproken plus- en minpunten waardoor er een beperkte schare fans zijn en velen die liever (net als alle anderen) voor een SL gingen. De XLR is kort gezegd een uniek en fraai koetswerk met opvouwbaar klapdak over een Corvette C6 chassis. In plaats van de vertrouwde Corvette LS-V8 motor, heb je een 326 pk sterke Northstar tot je beschikking. Naar Amerikaanse maatstaven is dat een zeer hoogwaardig, modern en geavanceerd motorblok. Gelukkig produceert de motor voldoende pk’s, Nm’s en een aangenaam geluid. Om te rijden is de Cadillac iets sportiever dan de Mercedes, maar aanzienlijk minder verfijnd. In vergelijking met een Corvette is het interieur erg netjes, maar naar Europese maatstaven rond deze periode is het amper voldoende. Wel een voordeel: alle luxe zat er standaard al op en die 326 paarden is ook meteen het minimale. Daarnaast is het een unieke auto.

Chevrolet Corvette Convertible 50th Anniversary (C5)

€ 24.950

2003

90.000 km

Als je dan toch voor een Corvette-chassis gaat, waarom dan niet daadwerkelijk een Corvette? Het klinkt heel raar, maar Corvettes zijn zeer betaalbare auto’s om rijdend te houden. De LS1 motor is bijkans onverwoestbaar. Ze zijn relatief licht. Dankzij de kunststof body is roest geen probleem. Met een normale rijstijl zijn ze op de lange afstanden zelfs erg zuinig, met dank aan de lange overbrengingen. In het budget kun je kijken naar zeer nette en bijzondere C5’s (zoals deze) of gebruikte C6’s met meer levenservaring. Qua restwaarde hoef je je geen zorgen te maken, ondanks dat je ze niet overal hoort en ziet, kent Nederland een relatief grote aanhang voor karaktervolle Amerikanen. Onderdelen zijn dus heel erg goed te doen.

Lexus SC430 (Z30)

€ 19.950

2002

110.000 km

Het aantal Japanse auto’s in dit lijstje is een beetje karig. Met name omdat er zo weinig Japanse cabrio’s zijn. Strikt genomen is de SC430 een vierzitter, waarmee de SC430 een streepje voor heeft op de SL500 en XLR. Waar de SC430 ernstig door de mand valt is de rijdynamiek. Die ontbreekt namelijk compleet. Nu zijn dit Gran Tourers en geen sportwagens, dus op zich niet zo erg zou je zeggen. Maar kom op, de SC430 is bijna zeldzaam slecht afgesteld. Het is niet eens een enorm comfortabele auto. Anders gezegd: de SL500 is sportiever en gerieflijker. Waarom dan toch aanraden? Ten eerste vanwege het feit dat het zeer betrouwbare auto is. Er is weinig wat er mis aan kan gaan. Ten tweede vanwege de prestaties, want de 289 pk sterke V8 sleurt er goed aan. Het is ook even wat anders dan anders. Voor het chassis zijn er gelukkig voldoende modificaties beschikbaar om de auto aanzienlijk beter te laten sturen. Een betere optie is om te wachten totdat de Infiniti G37 Cabriolet in aanmerking komt voor de Youngtimer-regeling.

Audi S4 Cabriolet (B6)

€ 17.950

2005

45.000 km

Mocht je een cabriolet willen voor elk seizoen, is de S4 Cabrio een aanrader. Het is een van de laatste echt typische Audi’s. Dus een zeer subtiele lijnvoering, hoogwaardig interieur, secure afwerking en bakken onderstuur. Een S4 Cabrio moet je iets anders rijden dan zijn grote concurrent, de M3 Cabrio. Langzaam erin, snel eruit. Het springvermogen is nog altijd indrukwekkend. De V8 levert 344 pk en dankzij de permanente vierwielaandrijving kan de S4 Cabriolet dat vermogen ook altijd kwijt. Het is een auto waar je heel ontspannen en incognito van kunt genieten. Tegelijkertijd is het een relatief praktische cabriolet, met vier zitplaatsen en een redelijke bagageruimte. Nadelen zijn er ook: de kettingspanners van de motor zijn een zwak punt en dienen vervangen te worden: daarvoor moet het helaas wel het blok eruit. Mocht je de S4 te incognito vinden en/of AWD overbodig: kijk dan eens naar een Mercedes-Benz CLK 55 AMG.

Semi YOLO: Jaguar XKR Convertible (X100)

€ 23.950

2004

100.000 km

Jaguars hebben altijd even de tijd nodig om te rijpen. Wanneer ze net gelanceerd worden, zijn we verliefd op het uiterlijk, maar blijft de rijbeleving soms wat achter. De Jaguar XK was zo’n auto. Gelukkig bleef Jaguar ermee bezig totdat ‘ie perfect was. Met deze XKR kwam Jaguar heel erg dichtbij. Een Britse GT is compleet anders dan alle andere auto’s. Deze auto wil zorgen dat de inzittenden het zo behaaglijk mogelijk hebben. De V8 is heel geciviliseerd en doet zeer subtiel zijn werk. De stappen die ‘ie kan zetten zijn overigens allesbehalve subtiel. Vanuit onderuit sleurt deze AJ-V8 met Eaton supercharger er enorm aan. In het budget kun je modellen vinden van na de laatste grote wijziging in 2002. Toen kreeg de XK namelijk een 4.2 motor (met 405 pk!) en een zestraps automaat. Ook op het gebied van infotainment en chassis afstelling was deze facelift een enorme verbetering. Het model dat hierna kwam is nóg gaver, maar net iets boven het budget en (net) nog geen youngtimer.

Yolo: Maserati Spyder CambioCorsa

€ 24.795

2001

85.000 km

Zonder het door te hebben zitten we ineens in Yolo-territorium. De Maserati laat zich niet anders omschrijven. Gek genoeg ‘klopt’ deze generatie als Spyder beter dan als Coupé. Die kwam nogal tekort ten opzichte van auto’s als de Porsche 911. De Spyder is een evenement op zich. De wielbasis is ingekort en omdat het dak is komen te vervallen, zijn er diverse verstevigen aangebracht. De motor is nog altijd een pareltje: vol karakter, branie en kakofonie. Alleen al vanwege die motor ga je een paar rondjes extra rijden en maakt het desastreuze verbruik je helemaal niets uit. Kwalitatief zijn deze Maserati’s beter dan de Biturbo’s uit de jaren ’80, maar tegelijkertijd waren deze generatie Maserati’s een heel stuk exotischer. Dat merk je ook aan de onderhoudsprijzen, die echt niet mals zijn. Ook al kun je een uitstekende specialist vinden: dan kom je erachter dat de onderdelen erg prijzig zijn. Een voordeel: als je ‘m weer start ben je dat allemaal vergeten. Helaas herinnert de bak je bij elk schakelmoment eraan dat ‘ie gewoon belabberd van verzet wisselt. Er zijn een handjevol exemplaren met handbak gebouwd, overigens.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!