Volvo wil dat Trump lief is voor de XC60

Anders zullen ze weinig XC60's zien in Trumpmenië. Dat zal ze leren!

Een van de heetste segmenten op dit moment is de die van het medium-premium crossover segment. Denk aan auto’s als de Audi Q5, BMW X3 en Mercedes-Benz GLC. Niet alleen in Nederland of Europa, maar ook in de Verenigde Staten is het al jaren een zeer populair gedeelte van de markt. Nu moeten we er wel bij aantekenen dat er een verschil is tussen Europa en de Verenigde Staten. Hier is het een stoere auto voor papa, in de VS is het de auto voor moeder de vrouw om de kinderen naar voetbal te brengen, wat zij daar in Amerika nog steeds ‘Soccer’ noemen. Juist.

Hetzelfde geldt voor de Volvo XC60. Zelfs aan het einde van de modelcyclus van de vorige XC60 was het veruit de best verkochte Volvo. Nu is er een nieuwe Volvo XC60 en je zou verwachten dat die lijn doorgezet gaat worden. Dat klopt, op dit moment is 1 op de 3 nieuw verkochte Volvo’s in de VS een XC60. Maar dat kan weleens gaan veranderen. De XC60 wordt namelijk in China gebouwd.

Omdat Donald Trump China een heel stom (“Sad!”) land vindt, worden alle Chinese producten binnenkort extra belast met 25%. Dit zou betekenen dat de XC60 veel duurder gaat worden en zich zo uit de markt zal gaan prijzen. Daarom heeft Volvo onlangs officieel vrijstelling aangevraagd. Volgens Volvo zou het zonde zijn dat de Amerikaanse consument niet deze auto kan kopen. Of het gaat werken is nog maar de vraag. Volvo is namelijk eigendom van Geely, een Chinees bedrijf. Volvo is overigens niet de enige autofabrikant die om vrijstelling gevraagd heeft, ook General Motors heeft dat gedaan, in dat geval voor de Buick Envision. Omdat we die volstrekt anonieme auto nog nooit eerder hebben behandeld op Autoblog, hier een heuse afbeelding van de auto:

Gezien de onvoorspelbaarheid van de volkomen psychisch stabiele, woest aantrekkelijke en kredietwaardige Amerikaanse president en zijn aanhang is het niet duidelijk welke beslissing genomen gaat worden. Omdat General Motors Amerikaans is, zou het goed mogelijk zijn dat de Buick Envision wél vrijstelling krijgt en de Volvo XC60 níet. Dat zijn echter onbevestigde geruchten die rondgaan. Wel is het zo dat het voor het grote General Motors veel minder uitmaakt dan voor Volvo. Mocht het zo zijn dat Volvo geen vrijstelling krijgt, dan is er nog een optie. De Volvo S60 wordt namelijk gebouwd in Charleston, South Carolina. Volgens Volvo zou de de XC60 daar geproduceerd kunnen worden. (via: Reuters)