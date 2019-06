BMW 8 Serie Gran Coupé lekt uit op internet

Uit het niets is hij dan hier.

Bijna exact een jaar nadat BMW de nieuwe 8 Serie ontdeed van zijn doeken, is het tijd voor de Gran Coupé om zijn officiële debuut te maken. Binnenkort heeft BMW de introductie op de planning staan, vandaag al krijgen wij de auto voor een gedeelte te zien. Beelden van de vierdeurs “coupé” zijn namelijk uitgelekt op het internet.

Waar, dat is niet duidelijk, maar het Britse AutoExpress heeft de beelden in ieder geval in handen gekregen. Het lijkt vooralsnog niet te gaan om daadwerkelijke persfoto’s van de 8 Serie Gran Coupé, maar om zogenaamde ‘stills’ uit een promotievideo van de auto.

Puur afgaande op deze eerste beelden van de 8 Serie Gran Coupé lijkt het model grotendeels hetzelfde te zijn als de Coupé en de Cabrio. Althans, als we spreken over het ontwerp. De wielbasis is groter geworden om plaats te maken voor de achterdeuren. Bijkomend voordeel is dat de inzittenden achterin de BMW aanzienlijk meer beenruimte zullen hebben.

Qua techniek zal er weinig anders zijn bij de 8 Serie Gran Coupé. De grootste versie van de nieuwe 8 Serie zal hoogstwaarschijnlijk, net als de modellen die momenteel beschikbaar zijn, geleverd worden met drieliter zes-in-lijn motoren; zelfontbranders en benzinemotoren. Daarnaast komt de Gran Coupé als M850i én als zeer krachtige M8 op de markt.