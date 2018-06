Bevestigd: XC40 wordt allereerste EV van Volvo

Het plan is onderweg.

Met de introductie van de nieuwe Volvo S60 is het metaforische schip van de diesel binnen het gamma van de Zweden eindelijk uitgevaren. Tegelijkertijd blikt de formatie Göteborg vooruit op de stap naar elektrificatie. Hybride varianten van haar auto’s maakt Volvo al langere tijd, maar haar eerste volledig elektrische model moet spoedig volgen.

Dit vertelde Volvo’s designchef Thomas Ingenlath vlak na de onthulling van de S60 tegenover het Britse Autocar. Volgens Ingenlath komt de eerste EV van het merk sneller dan we in eerste instantie misschien hadden verwacht, maar hij komt zeker niet te laat. Volgend jaar, nadat Polestar haar tweede auto ter wereld heeft gebracht, moet de volledig elektrische XC40 (rijtest) worden onthuld. Daarna volgt de volledig elektrische XC90, alvorens de rest van het gamma eraan zal moeten geloven. Dit alles om het doel te halen, dat tegen 2025 liefst 50 procent van de verkopen moet bestaan uit volledig elektrische auto’s.

“It’s not a secret any more that the first full electric Volvo is on its way with the XC40 coming. It will arrive very soon after the Polestar 2. That is the first to come that’s not exotic. We’ll start with XC40 and then on it will come step after step into our model range. The next car will be the next-generation XC90.”

Daarbij begrijpen de Zweden niet waarom andere grote merken niet dezelfde tactiek hanteren als zijzelf. In plaats van een volledig nieuw elektrisch model op de markt te brengen, kiest Volvo er liever voor haar bestaande auto’s van een volledig elektrische aandrijflijn te voorzien. Experimenteren en onorthodox te werk gaan, dat laten ze wel over aan Polestar.

“That will be the masterplan of how electrification will come to the Volvo product range. We will not establish products beside our hybrids, we will introduce electrification as a powertrain variant within the existing portfolio. You could say that is different to a lot of the mass-production brands. But I have a hard time to understand how their plan will work in the long run. […] I think it’s much more natural to say it’s a powertrain variant that over time will take up the majority of the sold vehicles.”