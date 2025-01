Volvo verkoopt nog steeds veel meer plofmotoren dan EV’s

2024 kan zomaar eens het laatste jaar zijn geweest waarbij Volvo meer auto’s zonder elektrische hulp verkoop dan met.

Eind 2023 en begin 2024 mochten de eerste Nederlandse en Belgische EX30-klanten in hun nieuwe EV stappen. Sindsdien is de kleinste Volvo uitgegroeid tot de verkooptopper van Volvo in Nederland. Eén op de drie nieuwe Nederlandse Volvo’s was vorig jaar een EX30. Ook in andere landen was de EX30 populair, maar niet populair genoeg om Volvo’s met een verbrandingsmotor van de troon te stoten.

Volvo maakt de wereldwijde verkoopcijfers van 2024 bekend. Hieruit blijkt dat er nog steeds meer auto’s met een plofmotor worden verkocht dan zonder. In totaal werden er 763.389 nieuwe Volvo’s geregistreerd. Daardoor boekt Volvo voor het tweede jaar op rij een verkooprecord. In 2023 gingen er 708.716 Volvo’s over de toonbank.

Van de nieuwe Volvo’s in 2024 hadden 175.194 er alleen een elektromotor. De overgrote meerderheid van 588.195 heeft een verbrandingsmotor. Sterker nog, de grootste groep Volvo’s heeft alleen een plofmotor of een mild hybride aandrijflijn. Hier maakt Volvo geen onderscheid tussen in de verkoopcijfers van 2024. Dit zijn er 410.602.

Niet overal meer EV-verkopen

Wereldwijd verkoopt Volvo meer dan de helft meer EV’s dan in 2023. In Europa is dit zelfs 76 procent meer. Waar de EV-verkopen tegenvallen, is in Amerika. In 2023 kregen ruim 13.000 Volvo EV’s Amerikaanse platen terwijl dit er in 2024 nog geen 6.000 waren. Ze kochten aan de andere kant van de grote plas wel veel meer PHEV’s: van zo’n 22.000 naar ongeveer 37.000.

De tegenvallende EV-verkoop in de Verenigde Staten wordt dus aangevuld door Europa, maar ook door China en andere oorden. Zo stijgt de wereldwijde EV-verkoop alsnog. In Europa heeft de EV inmiddels wel de overhand genomen. Is het een kwestie van tijd voordat dat in de rest van de wereld ook gebeurt?