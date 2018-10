“Sigaretten zijn de schuld van Ferrari’s wanprestaties”

Slaat deze theorie ergens op, of is het lariekoek?

Het is akelig dat Ferrari al meer dan 10 jaar geen titel binnen heeft weten te hengelen. Dit jaar leek de Italiaanse renstal voor het eerst weer écht competitief te zijn en misschien zelfs wel één hand op de kampioenstroffee te hebben. Sinds de Grand Prix van Duitsland is de Scuderia echter stevig door het ijs gezakt. Geven ze de winst niet uit handen, dan maken ze wel vanaf het begin van het weekend geen kans.

In Suzuka bereikten de problemen een hoogtepunt, toen Vettel na enkele ronden een gedurfde inhaalmanoeuvre maakte op Verstappen in de Spoon Curve. De linkerbocht met meerdere apexen is eigenlijk geen plaats voor een poging tot passeren en zodoende vond Vettel zichzelf enkele seconden later omgedraaid en kansloos achterin het rijdersveld.

De theorieën over de oorzaak van de overduidelijke problemen lopen wild uiteen, maar in Engeland weet een journalist van The Guardian de exacte reden.

Volgens de schrijver komen alle problemen in zekere zin terug op de mate waarin het management van Ferrari faalt. Met name sinds de dood van Sergio Marchionne zijn deze knelpunten in de leiding van de Italiaanse renstal aan het licht gekomen. De opvolger van Marchionne als president, John Elkann, mag dan wel Ferrari-bloed in zijn vaten hebben stromen, de twee andere machtige figuren binnen het bedrijf weten van geen wanten, omdat ze geen achtergrond hebben in de racerij.

De schrijver van het artikel duidt hiermee op de recentelijk aangewezen CEO van Ferrari, Louis Camilleri, en op de al langer aan Ferrari verbonden Maurizio Arrivabene, die actief is als teambaas. Waar laatstgenoemde zich in 10 jaar tijd opwerkte tot hoofd van Marketing en Communicaties bij Philip Morris, werkte Camilleri een aanzienlijk deel van zijn carrière voor Philip Morris. Sterker: de geboren Egyptenaar was zelfs meer dan 15 jaar CEO van het concern.

Hoewel tabakpromotie al sinds 2007 verboden is, heeft Ferrari de verbintenis met Philip Morris nooit echt beëindigd. Nadat de twee eerder dit jaar een nieuw contract tekenden, kwam er afgelopen weekend nota bene een nieuwe vorm van reclame op de auto terecht, waarmee een nieuw, totaal onduidelijk initiatief (Mission Winnow) van Philip Morris in de spotlichten is gekomen. Oftewel, de samenwerking kan momenteel eigenlijk niet groter zijn dan dat deze nu is.

De journalist eindigt zijn verhaal met de volgende gedachte:

“The problem for Arrivabene is that when he looks along the pit wall at the men managing the other top teams – at Mercedes’ Toto Wolff, Red Bull’s Christian Horner and Helmut Marko, and others – he sees rivals with a background in racing rather than marketing. It may be no accident that the team’s last period of sustained success occurred when the running of Michael Schumacher’s car was being overseen by such men: a bunch of proper racers.”

Maakt Ferrari de komende jaren überhaupt een kans als ze het huidige management aanhouden, of stuit de columnist in zijn artikel op een totaal ongefundeerde conclusie en kunnen de Italianen het prima redden met hun sigarettenbestuur?