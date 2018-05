Moeten Ricciardo en Sainz van stoeltje wisselen?

Een belangrijk vraagstuk op de maandagavond.

De wereld der Formule 1 was vele malen makkelijker zonder al die vermaledijde talentenprogramma’s. Natuurlijk, het heeft de sport verzadigd met allerlei onwaarschijnlijk goede coureurs, maar tegelijkertijd heeft het ervoor gezorgd dat wanneer die coureurs hun team ontgroeien, ze eigenlijk nergens terecht kunnen. Daniel Ricciardo, die heeft laten vallen zijn ogen voor volgend jaar open te houden, bevindt zich momenteel in precies zo’n situatie.

Hoewel de Australiër al bijna tien jaar aan Red Bull verbonden is en een groot deel van zijn carrière aan de energiedrankfabrikant te danken heeft, begint het er steeds meer op te lijken dat de honingdas toe is aan een nieuwe uitdaging. Ricciardo heeft, zoals mening Formule 1-coureur, de ambitie ooit wereldkampioen te worden, maar is in vier jaar tijd niet verder dan een derde plaats en een zestal overwinningen gekomen. Reken daarbij het feit dat hij en Verstappen het steeds vaker met elkaar aan de stok krijgen en de intenties van de Australiër zien er ineens niet zo vreemd uit.

Het probleem zit hem in het feit dat, hoewel hij wellicht van het schip zou willen springen, er in het water geen reddingsvest te bekennen is. Goed, er bestaan geruchten over een mogelijk voorcontract met Ferrari, maar de kans dat Daniel ook daadwerkelijk naar de Scuderia vertrekt is bijzonder klein. Vettel zal de Italiaanse renstal immers niet snel verlaten, en Ricciardo zit niet bepaald te wachten op een rol als tweede viool. Niet vergeten moeten we Charles Leclerc. Blijft de Monegask de komende jaren overtuigen, dan zal hij het stokje hoogstwaarschijnlijk van de viervoudig wereldkampioen mogen overnemen, of, in het ergste geval, als tweede rijder mogen beginnen.

Mercedes, een ander team waarmee Ricciardo veelvuldig in verband is gebracht, liet daarnaast weten geen ruimte te hebben voor Daniel. De Duitse equipe is in haar nopjes met het huidige rijdersduo en heeft daarbij een tweetal talenten achter de hand om een eventueel vertrek van Hamilton of Bottas op te vangen. Zowel Esteban Ocon als George Russell, momenteel samen met Nyck de Vries actief in de Formule 2, mogen voorlopig blijven.

Ricciardo heeft dus weinig opties, als het gaat om de top teams. Een miraculeuze ommekeer van McLaren zien we ook niet snel gebeuren, dus lijkt de Australiër geketend te zijn aan het team dat hem in eerste instantie naar de Formule 1 bracht. Althans, er ligt nog één optie in het verschiet, die misschien helemaal zo gek nog niet is.

Daniel kan, net als Nico Hulkenberg vorig jaar al deed, de overstap wagen naar Renault. Naast Ferrari en Mercedes is de Franse renstal de enige andere fabrikant op de grid. Dit betekent niet alleen dat het team flink wat geld te besteden heeft, maar nagenoeg de gehele auto kan bouwen zoals zij dat zelf willen. In andere woorden, de auto kan gevormd worden naar de constructie van de motor, wat flinke voordelen met zich meebrengt. Daarbij heeft het team zowel in het verre als nabije verleden succesvolle periodes gekend. Niet alleen dat, want waar ze niet lang geleden nog halverwege het middenveld reden, lijken ze nu de overtuigende leider van het middenveld te zijn. Natuurlijk, er moeten nog aanzienlijke stappen worden gezet om de top te bereiken, maar de potentie is er wel degelijk.

Niet onbelangrijk is het om te onthouden dat Carlos Sainz, die momenteel naast Hulkenberg voor het team uitkomt, eenvoudig teruggehaald kan worden naar Red Bull om daar een interne strijd met Verstappen te voeren. Door de motorenruil van McLaren en Toro Rosso mocht Carlos Sainz de falende Jolyon Palmer (herinner je hem nog?) vervangen, maar de Spanjaard kan zijn huidige team met één druk op de knop weer verlaten. Mocht Daniel Ricciardo dus écht wegwillen, dan is een nieuwe ruildeal wellicht helemaal niet zo’n idioot idee.

Cyril Abiteboul, teammanager van Renault, heeft in ieder geval oren naar het idee en hoopt dat de Australiër rekening met hen houdt, mocht hij naar een ander team willen verkassen. Tegenover Motorsport.com vertelde de Fransman het volgende:

We zijn geïnteresseerd in getalenteerde rijders en Daniel Ricciardo is er daar één van. Ik denk dat Daniel in een goede positie zit om te weten waar we sterk en zwak zijn, hij gebruikt natuurlijk een Renault-motor. Maar als we een coureur als Ricciardo – misschien hem, maar misschien iemand anders – willen verleiden, is het eerste dat we moeten doen onze spullen voor elkaar krijgen. Als we erin slagen het beste pakket qua chassis en motor te bouwen, dan ben ik er zeker van dat we interessant kunnen zijn. Dan kunnen we namelijk laten zien dat onze ambities serieus zijn en dat kan wellicht helpen bij iemand als Ricciardo.

“Als, als, als..“, we kennen het riedeltje inmiddels wel. Desondanks moeten we niet ontkennen dat Cyril wel degelijk een punt heeft. Ricciardo heeft bijzonder weinig opties en een vertrek naar de underdog is misschien wel zijn beste optie. Wat denken jullie?