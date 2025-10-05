Tesla’s falen massaal APK Keuring

In het land van Kimi en Mika falen Tesla’s massaal het equivalent van de APK Keuring. Zo massaal dat het gemiddelde afkeur-percentage van EV’s veel hoger ligt dan dat van auto’s op benzine.

Hoewel de aandelenkoers van Tesla inmiddels de stratosfeer verlaten heeft en op weg lijkt naar een ander sterrenstelsel, blijven Tesla’s redelijk knaak. In heel Europa falen de auto’s van Elon Musk massaal in jaarlijkse keuringen. Dat gebeurt in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Denemarken en Duitsland. En kennelijk ook uit Finland, zo blijkt uit bericht van Yle.

Volgens het Finse Traficom valt maar liefst 49 procent(!) van de Tesla Model 3’s door de mand bij de eerste keuringspoging. De Tesla Model S en Model X doen het beter met respectievelijk 16 en 14 procent. Maar dat is nog steeds niet best. Andere EV’s als de Renault Zoe (19 procent) en Porsche Taycan (12 procent) helpen ook niet echt mee om het blazoen van de EV op te poetsen. Overall falen EV’s in 16 procent van de gevallen de eerste test. Dit terwijl de gemiddelde diesel dat in 11 procent van de gevallen doet en de gemiddelde benzineauto zelfs maar in 5 procent van de gevallen faalt.

De oorzaak wordt gezocht bij het enorme gewicht van EV’s, dat vaak voor problemen zorgt met de ophanging. Voorlopig raakt het de populariteit van EV’s in het algemeen niet in Finland. In rally-land is men weliswaar niet zo rabiaat als in het op olie drijvend Noorwegen. Maar het blijft Scandinavië, dus verwacht men volgend jaar voor het eerst meer EV’s te verkopen dan auto’s met verbrandingsmotor.

De vraag naar Tesla’s is vermoedelijk om dezelfde reden echter wel ingestort. In de periode januari-augustus 2025 werden er 58 procent minder Tesla’s verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat heeft vermoedelijk echter meer te maken met het gezonde boerenverstand van de steenrijke Elon Musk, dan met alle afgekeurde Tesla’s. Waarvan akte.

Foto: Gage Skidmore