Trommels, trommels en nog eens trommels. Het is techniek uit het jaar kruik. Maar oud is het nieuwe nieuw. Dit is waarom de trommelrem een comeback maakt…

Lange tijd waren trommelremmen gemeen goed in de autowereld. Zelfs ook in de racerij. Het is net als met alle dingen; men weet niet beter, totdat een visionair zegt ‘jongens dat kan beter’. Meestal helpt daarbij een zekere mate van competitie en testosteron, die nieuwe ideeën ‘nodig maakt’ om de ander te verslaan. Zo ging het ook met de transitie van trommelremmen naar schijfremmen. Jaguar kreeg in de jaren ’50 door dat die laatste veel fijner waren op Le Mans.

Het was niet eens zozeer dat de schijfremmen meer stopkracht leverden, maar ze waren vooral constanter. Een groot nadeel van trommelremmen is dat ze bij herhaald gebruik loeiheet worden. Omdat de hitte gevangen wordt in de ’trommel’. Je krijgt dus een lang rempedaal, of zoals de engelstaligen zeggen ‘brake fade‘.

Nadat de Jaaaaags op de circuits gehakt maakten van de sterkere maar loggere Mercs, werd de schijfrem gemeengoed. Eerst op de circuits en voor snelle auto’s. Later voor alle auto’s. Wat daarbij ook meespeelde was dat in trommelremmen vaak asbest gebruikt werd. Dit materiaal werkt geweldig als brandwerende warmte-isolator. Maar gaf alle aspirant-monteurs die voortdurend het klusje kregen ‘de remmen te doen’ in de werkplaats mesothelioom. Want zo gaan die dingen. Totdat iemand na twintig jaar om ‘nauwkeurig te onderzoeken’ wat iedereen al weet zegt ‘stop’.

Uiteindelijk hadden praktische alle auto’s ‘schijven rondom’. Doch de trommelrem maakt nu toch een LL Cool Jesque comeback. En de reden is kostenbesparing het milieu. In de nieuwe Euro7-normen van UIIIIIROOOOOOOOOPA, wordt namelijk veel meer aandacht besteed aan de fijnstof die afkomt van remmen en banden van auto’s. Nu motoren veel schoner zijn en sommige auto’s elektrisch, is daar namelijk nog winst te behalen.

Op zich is dat ook wel verstandig, want in tegenstelling tot CO2 dat mens, dier en planeet geen centje pijn doet, ligt dat bij fijnstof anders. Dit spul is net als lood en PFAS beide daadwerkelijk slecht voor de volksgezondheid. Dus hoe minder ervan in de lucht zit, hoe beter. Vraag is, hoe vlieg je dat aan.

Autofabrikanten hebben al stappen gezet met bijvoorbeeld speciale coatings op remblokken (vraag ik me wel meteen af wat voor chemische meuk dat dan weer is). Deze verminderen de uitstoot aanzienlijk. Bijkomend voordeel: het houdt ook je remmen schoon en glimmend. Een andere optie is carbon remmen; deze zorgen ook voor aanzienlijk minder fijnstof. Supercars zijn dus extreem goed voor het milieu. Maar goed, ze zijn ook peperduur. Dus om iedereen nu te dwingen een set remmen van (tien)duizenden Euro’s te kopen…

En daar komt dan de goede oude trommelrem om de hoek. Deze zijn goedkoop en de trommel, vangt het grootste deel van het stof op. Met moderne technieken kan je ze zonder asbest fabriceren dus is dat ook niet meer het probleem. Verschillende VAG EV’s hebben al een tijdje trommelremmen achter. Eigenaren weten het vaak waarschijnlijk niet eens. Zijn de oude manieren met een nieuwe twist dan echt beste? Laat het weten, in de comments!