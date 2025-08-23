Waarom de trommelrem een LL Cool Jesque comeback maakt

Trommels, trommels en nog eens trommels. Het is techniek uit het jaar kruik. Maar oud is het nieuwe nieuw. Dit is waarom de trommelrem een comeback maakt…
Lange tijd waren trommelremmen gemeen goed in de autowereld. Zelfs ook in de racerij. Het is net als met alle dingen; men weet niet beter, totdat een visionair zegt ‘jongens dat kan beter’. Meestal helpt daarbij een zekere mate van competitie en testosteron, die nieuwe ideeën ‘nodig maakt’ om de ander te verslaan. Zo ging het ook met de transitie van trommelremmen naar schijfremmen. Jaguar kreeg in de jaren ’50 door dat die laatste veel fijner waren op Le Mans.
Het was niet eens zozeer dat de schijfremmen meer stopkracht leverden, maar ze waren vooral constanter. Een groot nadeel van trommelremmen is dat ze bij herhaald gebruik loeiheet worden. Omdat de hitte gevangen wordt in de ’trommel’. Je krijgt dus een lang rempedaal, of zoals de engelstaligen zeggen ‘brake fade‘.
Nadat de Jaaaaags op de circuits gehakt maakten van de sterkere maar loggere Mercs, werd de schijfrem gemeengoed. Eerst op de circuits en voor snelle auto’s. Later voor alle auto’s. Wat daarbij ook meespeelde was dat in trommelremmen vaak asbest gebruikt werd. Dit materiaal werkt geweldig als brandwerende warmte-isolator. Maar gaf alle aspirant-monteurs die voortdurend het klusje kregen ‘de remmen te doen’ in de werkplaats mesothelioom. Want zo gaan die dingen. Totdat iemand na twintig jaar om ‘nauwkeurig te onderzoeken’ wat iedereen al weet zegt ‘stop’.
Uiteindelijk hadden praktische alle auto’s ‘schijven rondom’. Doch de trommelrem maakt nu toch een LL Cool Jesque comeback. En de reden is
kostenbesparing het milieu. In de nieuwe Euro7-normen van UIIIIIROOOOOOOOOPA, wordt namelijk veel meer aandacht besteed aan de fijnstof die afkomt van remmen en banden van auto’s. Nu motoren veel schoner zijn en sommige auto’s elektrisch, is daar namelijk nog winst te behalen.
Op zich is dat ook wel verstandig, want in tegenstelling tot CO2 dat mens, dier en planeet geen centje pijn doet, ligt dat bij fijnstof anders. Dit spul is net als lood en PFAS beide daadwerkelijk slecht voor de volksgezondheid. Dus hoe minder ervan in de lucht zit, hoe beter. Vraag is, hoe vlieg je dat aan.
Autofabrikanten hebben al stappen gezet met bijvoorbeeld speciale coatings op remblokken (vraag ik me wel meteen af wat voor chemische meuk dat dan weer is). Deze verminderen de uitstoot aanzienlijk. Bijkomend voordeel: het houdt ook je remmen schoon en glimmend. Een andere optie is carbon remmen; deze zorgen ook voor aanzienlijk minder fijnstof. Supercars zijn dus extreem goed voor het milieu. Maar goed, ze zijn ook peperduur. Dus om iedereen nu te dwingen een set remmen van (tien)duizenden Euro’s te kopen…
En daar komt dan de goede oude trommelrem om de hoek. Deze zijn goedkoop en de trommel, vangt het grootste deel van het stof op. Met moderne technieken kan je ze zonder asbest fabriceren dus is dat ook niet meer het probleem. Verschillende VAG EV’s hebben al een tijdje trommelremmen achter. Eigenaren weten het vaak waarschijnlijk niet eens. Zijn de oude manieren met een nieuwe twist dan echt beste? Laat het weten, in de comments!
Reacties
mjpamsterdam zegt
Heeft het bij EV’s ook niet iets te maken met het op de elek-motor remmen (regeneratie) ? Minder sterke/goede remmen nodig ?
pieterhelmond88 zegt
Mijn Skoda Enyaq (2021) heeft achter trommelremmen, door de grote dichte velgen zie je het bijna niet.
Inderdaad door het remmen op de electromotor zal je remkracht (vooral achter) voldoende zijn met trommelremmen.
Nb. Auto kan behoorlijke noodstops maken!.
mashell zegt
Niet alleen heb je met de regeneratie een extra rem waardoor je minder sterke remmen achter nodig hebt, om te voorkomen dat de er problematische roest op die achterste remmen komt zijn trommel remmen zelfs praktisch.
RUBERG zegt
Dat is de reden!
jessepinkman zegt
Bij mij zitten ze op een Cupra Born. Alles ‘sportief’ willen uitvoeren, maar vervolgens besparen op de remmen. Plus: het ziet er niet uit. Bij de open velgen van de Born vallen ze hard op. Gevoel in het rempedaal is ook niet fijn, maar ik weet niet of dat met de trommelremmen te maken heeft
RUBERG zegt
Is geen besparing! Waarom iets monteren dat niets toevoegt?
Loek zegt
@jessepinkman: wij hadden op werk een EV-bezorg-ding-geval, zo’n Streetscooter. Die had schijfremmen rondom, maar omdat een EV veel beter op de motor remt, deden de achterremmen vrijwel niks. Waardoor je bij hard remmen een heerlijk knarsend geluid hoort dat door merg en been gaat.
Dat had jouw Cupra Born kunnen zijn als VAG niet had besloten om trommelremmen toe te voegen.
rogerzz zegt
Dit artikel had je ook in 2013 kunnen schrijven aangezien de BMW i3 achter ook trommelremmen heeft..
Niet echt iets mis mee, op een EV begrijpelijk. Wat onbegrijpelijk is, zijn toch wel de “LL Cool Jesque” grappen waar nog nooit iemand in de geschiedenis om heeft gelachen. Ja ik ben leuk op feestjes.
mashell zegt
LL Cool J is niet leuk op feestjes, die blijft terugkomen…
avdb55 zegt
Heel verhaal over asbest.
Waarom?
Het asbestprobleem speelde zowel bij trommelremmen als bij schijfremmen.
In de jaren tachtig een verbod op het gebruik van asbest in alle remmen. Sindsdien ook de remvoeringen in trommelremmen zonder asbest.
Trommelremmen hebben een voordeel als parkeerrem. En dus goedkoper dan een combinatie van een schijfrem (voor de brute remkracht) en trommelrem (voor het parkeren).
RUBERG zegt
Parkeerrem werkt meestal gewoon op schijfremmen. Geen extra trommel.
banderas zegt
“LL Cool Jesque comeback” en je vergeet je ‘waarvan akte’..
kniesoor zegt
Ssst . . . 🤫
mattr zegt
Het is hopen dat een nieuwe hoofdredacteur wat aan deze treurnis gaat doen
HZW zegt
Een terugtraprem op de fiets werkt beter dan remblokjes op de velg rand naar mijn mening.
En met de juiste materiaal keuze kan oververhitting van trommelremmen ook opgelost worden of zeker verminderd.
kniesoor zegt
Nog beter op een fiets dan een trommelrem : schijfremmen.