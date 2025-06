Waarom deze nieuwe Renault een drone op zijn dak heeft

Na de eerste Chinese productieauto met een drone volgt Renault met deze creatie.

Auto’s en drones: het is vooralsnog een vreemde combinatie. Verschillende automerken experimenteren ermee. Zo had een Renault-conceptauto in 2014 al een ingebouwd vliegtuigje. Nu kun je in China zelfs al een auto bestellen met een drone op het dak. Maar Renault laat het er niet bij zitten. Het merk bouwt een Renault 4 om tot brandweerauto en geeft de hulpdiensten ook een drone-unit.

Nieuwe Renaults en de brandweer, heb je dat eerder gehoord? Nou, in Flevoland, het Gooi en de Vechtstreek kun je ze spotten: de nieuwe Renault 5’s van de Nederlandse brandweer. Er zijn er achttien stuks in gebruik als ‘secundair vervoer’. Ze vervoeren brandweerlieden tussen kazernes en dat soort werk.

De nieuwe broer, de Renault 4, wil ook meedoen aan het verkleedfeestje en pakt het wat serieuzer aan. Onder andere dus met een drone met bijbehorende capsule op dakrails als bescherming. Wanneer de drone in de lucht is, kun je via een scherm in de kofferbak zien wat het vliegtuigje filmt. Handig om te zien waar de brandweerlieden moeten blussen.

Renault 4 voor de brandweer

Renault presenteert de drone bij de Vision4rescue. De naam van het model verklapt al wat hier gaande is: het is een demoauto, geen daadwerkelijke brandweerauto. Net als de 4×4 Savanne waarmee de showauto ook wat eigenschappen deelt. Zo staan beide auto’s 15 millimeter hoger op hun pootjes dan de basis-4 en is er een extra elektromotor op de achteras gezet voor vierwielaandrijving. Net als bij het offroadspeciaaltje maakt Renault niet bekend hoe sterk de extra elektromotor is en wat het systeemvermogen is.

Een brandweerauto bouwen is Renault niet vreemd. Het merk werkt al meer dan vijftien jaar samen met brandweerkazernes in negentien verschillende landen. De demo-4 die nu wordt gepresenteerd, is samen met Software République gemaakt. Deze instantie is een samenwerkingsverband van Franse bedrijven om tot nieuwe vindingen te komen voor de mobiliteit. Je mag deze Renault 4 voor de brandweer zien als een tentoonstelling van een aantal van die ideeën.

Denk aan de uitstulpingen op de hoeken van de voor- en achterbumper. De oude onderdelen zijn ingeruild voor nieuwe, 3D-geprinte exemplaren die ook nog eens werken als extra schokdempers. Verder is er een korrelige afwerking gebruikt op de carrosserie zodat krassen minder zichtbaar zijn.

Aan de binnenkant is de achterbank verwijderd om plek te maken voor opslagruimte voor de benodigdheden van brandweerlieden. Voorin is een metalen balk voor de bijrijder geplaatst die je kunt gebruiken als hangreep, maar ook als houder voor de portofoons. De stoelen zijn speciaal voor de Vision4rescue ontworpen en hebben een bekleding van gerecyclede brandweerpakken. Duurzaam, maar ook brandwerend.

En zo lijkt het erop dat ook de Renault 4 met zijn drone klaar is om zich bij de brandweer te voegen. Wellicht kan ie later ook worden ingezet als blusdrone.