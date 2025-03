Elon Musk reageert eindelijk op de Tesla-haatmisdrijven

Musk had de haat niet zien aankomen.

Negatieve publiciteit is ook publiciteit. Dat willen marketinggoeroes je laten geloven. Beoordeel zelf maar of je het daarmee eens bent of niet. Wat ik denk? Er zit een kern van waarheid in. Tesla is daar op dit moment een goed voorbeeld van. Je hebt vast de waterval aan Tesla-haatmisdrijven niet gemist.

Wat nog ontbrak, was een reactie van het kopstuk van de Amerikaanse EV-bouwer, Elon Musk, op de Tesla-haat. De miljardair schoot wat losse flodders op zijn eigen social media platform, maar meer dan dat niet. De radiostilte wordt doorbroken dankzij een interview met Fox News.

Tesla-haat komt als een schok voor Musk

De grote baas had het geweld tegen zijn merk niet zien aankomen. Zeker niet van de politieke kant van waar ie volgens Musk vandaan komt. ”Het is voor mij echt een beetje een schok dat er dit niveau van echte haat en geweld komt van links. Ik dacht dat links, je weet wel, de democraten, een partij met empathie zou moeten zijn. En toch zetten ze auto’s in brand. Ze gooien vuurbommen naar dealers. Ze vuren kogels op dealers. Ze vernielen gewoon Tesla’s.”

De Tesla-baas gaat nog een stap verder. Hij maakt zich boos over ”gestoorde aanvallen” die volgens hem zijn gedaan door mensen met ”een soort van mentale ziekte”. Hij vat het als volgt samen: ”Dit slaat nergens op.”

Musk: ”Ze willen me vermoorden”

De tech-miljardair gaat ook in op zijn politieke tegenstanders. Hij heeft het dan over de tegenstanders van zijn plan om geldverspilling en fraude binnen de Amerikaanse overheid tegen te gaan. ”Het blijkt dat als je het geld dat ze frauduleus hebben gekregen wegneemt, ze erg boos worden. En ze willen me eigenlijk vermoorden omdat ik hun fraude stop. En ze willen Tesla pijn doen, omdat we de vreselijke verspilling en corruptie in de overheid stoppen”, aldus Elon Musk.

Ook de Amerikaanse justitie onderneemt actie

Intussen reageert ook de Amerikaanse rechtbank op de vele haatmisdrijven tegen Tesla. Procureur-generaal Pam Bondi waarschuwt Tesla-haters voor mogelijke celstraffen van 20 jaar. Van de andere kant: eerder bleek al dat je voor de rechter kunt komen als je je online negatief uitlaat over Tesla.