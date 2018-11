“Ferrari komt binnenkort met opvolger 488 en 812 Spider”

Wij houden de deur op een kier.

Ferrari heeft de smaak duidelijk te pakken, want de afgelopen maanden hebben we een klein aantal nieuwe modellen voor de kiezen gekregen en zit er naar verluidt nog meer in de pijplijn. De geruchtenstapel wordt deze week weer groter, want volgens insiders zal Ferrari op korte termijn een dakloze versie van de 812 Superfast presenteren. De auto moet een opvouwbare hardtop krijgen. Tevens plannen de Italianen een onthulling van de opvolger van de huidige Ferrari 488 (rijtest).

Dit blijkt uit een recent bericht op FerrariChat. In een post waar gesproken wordt over de ontwikkelingen bij de Italiaanse sportwagenfabrikant is kort geleden een bericht verschenen van een gebruiker die al meerdere malen met correctie informatie is aan komen zetten. De gebruiker heeft naar eigen zeggen betrouwbare bronnen bij Ferrari en gezien zijn geschiedenis mogen we er vanuit gaan dat hij ook ditmaal de waarheid spreekt.

“I’ve recently heard from a very reliable source that a Portofino Coupé is coming along with 812 “Spider” and 488s successor V8TT Hybrid and not a V6 like someone wants to belive. V6 will be a new Ferrari-branded line that goes under the V8 cars, but most of you know this as this is old news. Anyways, Portofino Coupé, 488 successor and 812 Spider are all coming within 12 months. I don’t know if 812 Spider/Aperta is limited or an additional mainstream model, but I do believe it’s limited. If so, I would expect a facelift (different front end with new headlights).”