We leven in een nieuw malaise era voor auto’s; maar komen we er nog uit?

Het Malaise Era voor auto’s werd grofweg gedefinieerd als de periode tussen 1970 en begin jaren ’80. Er zijn hele boeken over geschreven. We lijken opnieuw in een ‘moeilijke fase’ te zitten in de autobranche. Maar komen we er net als toen ook weer uit?

In de autowereld en met name de Amerikaanse autowereld is het ‘Malaise Era‘ een gevleugeld begrip. Er is zelfs een Wikipedia pagina over geschreven. Daarin wordt de periode omschreven als volgt:

De term Malaise Era verwijst naar een periode in de Amerikaanse auto-industrie van ruwweg de vroege jaren zeventig tot begin/midden jaren tachtig. De periode werd gekenmerkt door ‘malaise’: slechte producten en een algemeen onbehagen binnen de sector. Een tijdperk van verregaande aanpassing, aangezien de Amerikaanse auto-industrie zich aanpaste aan geheel nieuwe eisen voor brandstofefficiëntere, veiligere en meer milieuverantwoordelijke producten.

Malaise

Hmm…Matige kwaliteit en verregaande aanpassing voor meer milieuverantwoordelijke producten. Dat klinkt best bekend in de oren niet? Alleen doet West-Europa nu ook (misschien wel vooral) mee. Destijds niet echt, maar dat kwam niet per se omdat Europa epische producten bleef maken. Het kwam vooral omdat afgezonderd van wat exoten, dure premiumauto’s en kaskrakers die we nu cult classics noemen, er in Europa niet zoveel soeps op de markt was voor 1970. Dus was er ook niet zo’n scherpe terugval.

Musclecars met rhabdomyolyse

In Amerika was dat anders. Door de Musclecar en de sterke Dollar kon iedere fabrieksarbeider in de sixties beschikken over een dikke 300 pk. Amerikaanse auto’s waren groot, ruim, luxe en degelijk. Los van enkele paradijsvogels was er geen reden voor Amerikanen om voor Europees te kiezen. Om kleine Japanners lachte men de testikels uit de Levi’s.

Dat lachen verging echter heel rap toen de oliecrises de kosten van brandstof deden exploderen. Opeens was zo’n zuinige Japanner, zelfs ondanks -jawel- importheffingen, best interessant. Toen de klanten ze eenmaal hadden, maakten ze ook kennis met legendarische betrouwbaarheid. Het was een cultuurshock voor de Big Three. Het enige wat zij er tegenover stelden waren kwalitatief matige auto’s met nog steeds gigantische V8-en die volledig gecastreerd waren. Dit was de tijd van de 8.2 liter V8 die nog geen 200 pk leverde.

Paralel

Anno 2025 zijn er veel paralellen te trekken met destijds. Er is flinke disruptie om auto’s ‘schoner’ te maken. Dit kost een boel geld en wellicht hierdoor worden er zichtbaar concessies gedaan aan de kwaliteit. Plastics zijn harder, dashboards uniform met schermen getooid, fysieke knoppen worden een luxe en nieuwe producten worden telkens uitgesteld.

CEO’s moeten bij de vleet het veld ruimen. Zoals Carlos Tavares bij Stellantis en afgelopen week de eindbaas van Jaguar. Hoewel we dat laatste wel begrijpen na de meest desastreuze rebranding operatie in de historie van de wereld. Een kat in het nauw maakt gekke sprongen zullen we maar zeggen.

Open auto’s of coupé’s met een kleine markt zijn al grotendeels uit de gamma’s verdwenen. En bestaande producten worden eindeloos gefacelift of zelfs zonder facelift langer dan gepland doorgebouwd. De gaafste auto’s van nu, zijn grotendeels restomods en aanverwanten, die in kleinserie gebouwd worden. Dat zegt eigenlijk wel alles. Nieuwe, leukere en betere ideeën, zijn er kennelijk niet.

This too shall pass, of this time it’s different?

Het Malaise Era van destijds, had een onuitwisbare invloed op de automarkt. Maar de oliecrises passeerden. Uiteindelijk kwam er weer een Dodge Viper en later Dodge Challenger Hellcat. Of Ford Mustang Shelby Cobra, als The Blue Oval meer je ding is. Je zou dus kunnen aannemen dat dat nu weer zo gaat zijn. Mensen zijn mensen zijn mensen. En uiteindelijk zullen dus ook nieuwe generaties onderscheidend individueel vervoer willen hebben.

Of zou het adagium ’this time it’s different’ deze keer eindelijk echt gelden, hebben onze tegenstanders gewonnen en had Jeremy Clarkson hieronder toch gelijk? Laat het weten, in de comments!