Fiesta ST krijgt smakelijke upgrade

Nu is 'ie helemaal af.

Op dit moment is het relatief rustig in het segment van de B-segment Hot Hatchbacks. Veel modellen zoals de Renault Clio en Peugeot 208 zijn net vernieuwd, dus een rappe uitvoering laat nog eventjes op zich wachten. Twee prominenten in deze klasse zijn nu de Ford Fiesta ST en de Volkswagen Polo GTI.

De benadering van het concept is behoorlijk anders. De Ford Fiesta is de serieuze stuurmansauto, de Polo een keurige allrounder. Qua motor en prijsstelling is er wel een duidelijk verschil. De Ford Fiesta ST heeft een 1.5 EcoBoost driecilinder met 200 pk, terwijl de Polo een dikke 2.0 viercilinder biedt. Ondanks dat deze ook 200 pk levert, is de Polo aanzienlijk sneller. Dat niet alleen, de Polo GTI is ook nog eens een flink stuk goedkoper! Dat komt mede doordat alleen de luxe ‘ST3’ in Nederland te verkrijgen is.

Kortom, de Fiesta ST kan wel een impuls gebruiken. Deze komt van de heren van Mountune. De Britse Ford specialist heeft een M225-kit ontwikkeld. De kit behelst een aangepaste ECU in combinatie met een inductiekit, waardoor de motor beter ademt. Je kan het een en ander afstellen via een speciale app. Het resultaat is 225 pk en 340 Nm. De prestaties gaan er op voorruit, uiteraard. Van 0-100 km/u sprinten duurt minder dan 6 seconden, mede dankzij een agressievere Launch Control-functie. In precies 5,95 tellen moet het achter de rug zijn. De standaard ST doet er 6,5 tellen over. De Mountune M225-kit is vooralsnog alleen in het Verenigd Koninkrijk te verkrijgen.