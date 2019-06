‘Terugkeer Daniil Kvyat Red Bull geen schande’

Het is altijd nog een optie, dus.

Het Formule 1 seizoen loopt nog niet voor iedereen helemaal naar wens. Sterker nog, waarschijnlijk is alleen ene L. Hamilton helemaal blij en heeft de rest er verschrikkelijk de pest in. Zelfs McLaren kan niet 100% tevreden zijn. Nog geen tien jaar geleden zouden ze in Woking enorm balen van P4 in het constructeurskampioenschap.

Ook bij Red Bull geen blije gezichten. De Red Bull RB15 gaat nog niet helemaal zoals verwacht. Dankzij een zeer consistent presterende Max Verstappen en een verrassend betrouwbare Honda motor blijft de schade beperkt. De tweede coureur van Red Bull weet vooralsnog niet echt te overtuigen. Verstappen verslaat de Fransman op alle punten. In de race staat Verstappen met 100 punten op de vierde plaats. Gasly staat op plaats 6. Dat lijkt nog niet eens zo heel verkeerd, maar het puntenaantal van 37 is dat wel. Kortom, wat moet Red Bull doen?

Ze weten zelf dondersgoed of het de coureur of de auto is. Het feit dat Gasly het al acht races mag proberen, lijkt aan te geven dat het de auto is. Red Bulls motorsport adviseur heeft al diverse malen aangegeven dat er dit seizoen geen coureurswisseling zal plaats vinden. Maar als Gasly eruit gaat, wie moet hem dan vervangen? Albon lijkt een optie, maar daarmee zou Red Bull exact hetzelfde doen als met Gasly. Iemand die in een seizoen leuk presteert bij Toro Rosso meteen in het diepe gooien. Logischerwijs komt de naam van Daniil Kvyat bovendrijven. De Rus heeft al ervaring bij Red Bull (2015 en de eerste paar races in 2016). Volgens Toro Rosso-baas Franz Tost is het een goede optie, zo laat hij weten aan Starting Grid.

Volgens Tost is het heel simpel: je moet presteren. Als een coureur goed weet te presteren, kun je hem prima terughalen. Tost ziet het gunstig in voor de Russische Formule 1-coureur. Sterker nog, hij denkt dat Kvyat weleens uitstekend zou kunnen presteren bij Red Bull. Tost heeft de coureur natuurlijk meegemaakt de afgelopen jaren en heeft ondanks vele demoties veel vertrouwen in hem.

Ook denkt Tost dat het absoluut geen gezichtsverlies oplevert om Daniil Kvyat te promoveren. Als zijn prestaties het waarmaken, dan maakt het niet uit. Mocht Kvyat gepromoveerd worden, dan heeft hij er een zeer bijzondere carrière opzitten. Hij begon in 2014 bij Toro Rosso naast de meer ervaren Jean-Eric Vergne. In 2015 was hij coureur bij Red Bull, om in 2016 na enkele races terug gezet te worden naar Toro Rosso. Vervolgens werd hij er uit gezet bij Toro Rosso om vervolgens weer aangenomen te worden bij het belofteteam van Red Bull.