Zijn we al gewend aan de velgen van de MINI Electric?

Sinds enkele maanden weten we hoe de MINI Electric, ofwel de Cooper SE, eruitziet. De eerste volledig elektrische MINI is destijds in Rotterdam onthuld en heeft in de tussentijd alweer een behoorlijk aantal reserveringen binnen weten te hengelen. Er zijn dus duidelijk een aantal mensen om. Toch vragen wij ons af: is er al iemand gewend aan die velgen?

Hoewel het ergens totaal te begrijpen is, blijft het een merkwaardig fenomeen dat autofabrikanten hun elektrische auto’s met kitscherige gimmicks op de markt brengen. Neem bijvoorbeeld de Volkswagen ID.3, waarvan de beide pedalen een pauze- en afspeelknop hebben. De velgen van de MINI Cooper SE mogen dan minder kitscherig zijn, je kunt ze wel duidelijker zien. Of dat een goed iets is, dat mag je zelf bepalen.

De bijzondere velgen van de Cooper SE zijn exclusief voor het volledig elektrische model. Het is slechts een van de vele kenmerken waaraan hij is te herkennen. Zo heeft hij eveneens een aantal stekkerlogo’s, een iets aangepast interieur en aantal kleurrijke accenten. In Nederland zal de auto tenminste 34.900 euro kosten. Private Leasen kan vanaf 499 euro per maand.