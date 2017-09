Deze 560 SEC is zo fout dat het weer cool is

Geef maar toe: dit is gewoon gaaf.

Dikke vetkuif, glanzende blazer, Duran Duran uit de stereo, een paar gram coke in je neus en een fout getunede Benz. In de jaren 80 kon het allemaal. Sterker nog: het kon niet fout genoeg zijn. Het waren de jaren dat firma’s als Koenig Specials en Carat by Duchatelet floreerden. Een andere bedrijf dat het goed deed was SGS (Styling Garage).

Net als Koenig maakte dit Duitse bedrijf de meest afgrijselijke, opzichtige en tegelijkertijd briljante auto’s. Hun topstukje moet wel deze S-klasse zijn. Van origine is dit een elegante 560 SEC, maar alle sierlijkheid is er met talent uit geslagen. De 560 SEC staat lager op enorm brede BBS-velgen. Pièce de résistance zijn natuurlijk die deuren.

Net als de originele 300 SL heeft deze C126 gullwing-style deuren. Het voegt natuurlijk helemaal niets toe, maar het is wel cool. Het was destijds een zeer prijzige conversie: die kostte namelijk net zoveel als de auto zelf. Het was nog best een populaire aanpassing, want naar verluid zijn er meer dan 50 exemplaren omgebouwd. En dan was dit nog het beginpunt. Daarna was het zaak je 560 SEC bij AMG, Lorinser, Carlsson of Vaeth achter te laten voor een lekkere vermogenskuur.