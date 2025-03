Liefhebbersmerk wil Tesla verslaan met robotaxi (ook in Europa!)

Het merk dat ooit bekend stond om een aantal van de best sturende auto’s ooit gaat auto’s bouwen die je niet zelf mag besturen.

Jij vindt het misschien niet zo leuk dat Chinese autoconcerns goed doen en misschien komt dat ook wel door een helpende hand, toch pakken de fabrikanten het zelf ook niet slecht aan. Kijk maar eens naar Geely. Het moederbedrijf van onder andere Volvo weet hoe ze het merk in hun waarde laten. Het imago van het Zweedse merk is niet heel erg veranderd na de Chinese overname. Waar het beeld van buitenaf wel flink is aangepast na de overname van Geely is Lotus.

Ik zal vast niet de eerste zijn die schrijft dat oprichter Colin Chapman in zijn graf omkeert bij het huidige Lotus. Lichtgewicht sportautootjes hebben deels plaatsgemaakt voor grote elektrische zwaargewichten. Ook de volgende ontwikkeling zou vermoedelijk niet Chapmans goedkeuring krijgen. Of zou de innovatieve Lotus-oprichter juist voorstander zijn van een autonome mobiliteit? We zullen het nooit weten.

Wat Chapman er ook van had gevonden, Lotus beweegt deze kant op. Het van oorsprong liefhebbersmerk is een samenwerking aangegaan met concerngenootje CaoCao Mobility. Dit is het taximerk van Geely. CaoCao is voornamelijk actief in China, maar heeft ook een wat taxi’s rondrijden in Parijs. Nu zitten er nog gewoon chauffeurs achter het stuur van de taxi’s, maar daar moet binnenkort verandering in komen.

Lotus gaat voor een robotaxi

Specifiek werkt CaoCao Mobility samen met Lotus Robotics, de autonomiedivisie van het automerk. Samen willen de twee Geely-merken ”de implementatie van Geelys autonome rijoplossingen versnellen”. De basis hiervoor is al gelegd. De twee bedrijven hebben zelfrijdende technologie al getest in China. Er is 13.545 kilometer met succes afgelegd zonder menselijke tussenkomst. Ik neem aan dat ”met succes” betekent dat de autonome auto zonder een krasje of deukje is teruggekomen.

Lotus noemt de huidige zelfrijdende software ROBO Soul. Daarmee weet het niveau 4 van autonomie aan te tikken. Hierbij doet de auto alles zelf, behalve tijdens ”uitzonderlijke omstandigheden”. Onderdelen van deze software zitten al in de huidige EV’s: de Eletre en Emeya. Het doel is natuurlijk om ooit volledige autonomie (niveau 5) aan te tikken.

In de hele wereld

Met de samenwerking hopen CaoCao en Lotus ook buiten China wat meer zelfrijdende auto’s op de weg te krijgen. Zo is er een partnership met Aramco dat voor robotaxi’s in het Midden-Oosten moet zorgen. Maar ook Europa komt binnenkort al aan de beurt. De wereldwijde marktintroductie van de zelfrijdende technologie moet in het laatste kwartaal van 2025 uitkomen.

Je zou dan dus een software-update door de lucht moeten ontvangen waarna jouw Lotus op niveau 4 zelf kan rijden. Daarmee zou de bijna helemaal zelfrijdende Lotus er eerder zijn dan Tesla’s Cybercab. En het Full Self Driving-systeem van Tesla dan? Dat wordt nu nog geclassificeerd als level 2 autonomie.

De grote maar voor ons is natuurlijk de wetgeving. Lotus bevestigt dan ook dat de mate van autonomie per regio onderhevig is aan de regelgeving. Het lijkt er niet op dat er binnenkort wordt opgeschaald naar niveau 4 in Europa, dus ik verwacht dat je dit jaar nog niet op dit level je Lotus zelf kunt laten rijden.

Het voordeel van Lotus: het bedrijf lijkt een voorsprong te hebben. Zodra hier het toegestane niveau van autonomie wordt opgeschaald, heeft het bedrijf de technologie klaarstaan. In de tussentijd kan het lekker blijven knutselen aan level 5 autonomie voordat ook dat niveau wordt aangetikt in Europa.

Niet alleen Lotus

Het fantasiebeeld van honderden Lotus-robotaxi’s die door de stad crossen, lijkt dus voorlopig geen werkelijkheid te worden. Overigens kunnen de taxi’s straks andere badges op de neus hebben. Lotus Robotics zegt samen te werken met een aantal automerken, waaronder Lynk & Co. Dikke kans dat Volvo er ook eentje is of er later eentje wordt. Laat die zelf-offroadende EX30 Cross Country maar komen!