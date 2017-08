Zo maak je een Panamera Turbo net wat dikker

Mocht een standaard Panamera net even te gewoontjes zijn.

Je kan zeggen van de Porsche Panamera wat je wil, maar het is een ongelooflijk dikke auto. De eerste generatie Panamera (rijtest) was een beetje wennen, maar de huidige Panamera is een gave auto. Zeker in het geval van de Panamera Turbo (rijtest) kom je helemaal niets te kort. Sterker nog, het is zo’n typische auto die alles kan. Je kan hem gewoon als daily gebruiken, het gezin (en toebehoren) kan mee en zelfs af en toe een trackday kan ook prima. Best logisch dat de Panamera uitstekend verkoopt.

Maar ja, echt een unieke auto heb je dan helaas niet. Porsche speelt hier handig op in door diverse ‘Exclusive Manufaktur’ spullen aan je te slijten. Misschien iets te subtiel en een beetje nutteloos. Tegen een meerprijs spuiten ze de handgrepen in het zwart, bijvoorbeeld. Terwijl het net zo prettig was dat deze allemaal in carrosseriekleur gespoten zijn tegenwoordig. Een andere mogelijkheid is je Panamera naar een tuner brengen. Zowel Topcar, TechArt en Mansory hebben het een en ander in de aanbieding. Nadeel: je Panamera ziet er dan meteen uit als een rijdend bordeel.

Gelukkig is er nog een derde optie. Gewoon een setje keurige wielen. Velgenspecialist HRE uit Californië heeft sinds kort de RS200M-velg in de aanbieding en deze staan verrassend goed onder de Panamera. De velgen aan de voorkant zijn ‘recht’, terwijl ze achter iets naar binnen staan. Nice touch. Voor de gelegenheid is zijn gespoten in Brushed Titanium, maar je kan kiezen uit 41 andere kleuren. Voor mij een setje 21″ onder een Panamera Sport Turismo Turbo in deze kleur rood.