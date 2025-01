Zo tover je een snelle EV om tot driftmachine

Dit is de Drift King.

Een model vernoemen naar een coureur: vele automerken hebben het geprobeerd, weinig fabrikanten hebben er hoge ogen mee gegooid. Denk bijvoorbeeld aan de Infiniti FX50 Sebastian Vettel of de Alpine A110 R Fernando Alonso. Misschien werkt het beter om de bijnaam van een coureur te gebruiken. Zeker als de bijnaam zo cool is als die van Keiichi Tsuchiya. Dit is de Hyundai Ioniq 5 N DK Edition. Oftewel, de Drift King-editie.

Zoals gebruikelijk bij samenwerkingen tussen fabrikanten en coureurs, werkt de coureur op papier mee. Neem wat video’s op met de racer achter het stuur van de auto, laat hem wat positieve dingen zeggen over de auto en klaar is Kees. Die illusie wekt Hyundai ook met de DK van Keiichi Tsuchiya. Wat wel interessant is, is dat Hyundai laat zien hoe je de Ioniq 5 N kunt ombouwen tot een driftmonster.

Aanpassingen aan de Ioniq 5

Net als de optionele wielen op de Ioniq 5 N meten de wielen onder de DK 21-inch. Deze driftwielen besparen samen 10,6 kilo ten opzichte van de originele wielen. De remmen zijn geüpgraded naar Monoblocks met zes zuigers. De remklauwen zijn gemaakt van duraluminium, een sterke en lichte aluminiumlegering. De EV staat dankzij verlagingsveren 15 millimeter dichter bij de grond, zowel voor als achter.

Er is ook een koolstofvezel bodykit. Het pakketje bestaat uit een splitter, zijskirts, giga-spoiler en diffuser. Waar zo’n grote achtervleugel normaal gesproken zorgt voor extra grip in de bochten, moet ie bij de DK juist zorgen voor voorspelbaar driftgedrag. Wil je even rechtuit, dan zorgen de extra exterieurdelen voor 93 kilo neerwaartse druk bij een snelheid van 140 km/u.

De Hyundai Ioniq 5 N DK Edition is straks daadwerkelijk te bestellen, maar alleen in Japan of Korea. De prijs is nog onbekend. Zelf een elektrische driftmachine bouwen? De basis, de Ioniq 5 N, gaat in Nederland voor tenminste € 73.995. Hoe dat rijdt zonder upgrades zie je hieronder.