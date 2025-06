Zoveel lichter (en dikker!) kan een gezins-EV van Skoda zijn

Skoda haalt alles uit de kast voor een raceversie van de Enyaq.

Wat als de Jaguar I-PACE eTROPHY-raceklasse net zo goed werd bekeken als de F1? Dan was de competitie voor elektrische race-SUV’s wellicht ooit uitgebreid met de nieuwste creatie van Skoda. Net als bij de vorige Enyaq RS bouwt Skoda een raceconceptversie van de nieuwe Enyaq Coupé RS.

Het grote voorbeeld van de Enyaq RS Race is de rallyauto van Jos Verstappen, de Fabia RS Rally2. De dikke EV moet net zo aanvoelen als de lichtvoetige rallybak. Hierbij moeten sperdiffs op de voor- en achteras helpen. Om nog wat dichterbij de rally-hatchback te komen, gaat de Enyaq RS langs bij Weight Watchers (of bij Radmilo Soda zo je wilt). Zijn kuur bestaat uit een gezond maaltje genaamd biocomposiet.

Het gewicht van de race-Enyaq

Het duurzame materiaal is in samenwerking met motorsportbedrijf Bcomp gemaakt en bestaat uit vlasvezels. Het spul vervangt de metalen koets, maar ook de niet al te zware koolstofvezel onderdelen aan de binnen- en buitenkant. Samen met polycarbonaat ramen en een uitgekleed interieur is de Enyaq maar liefst 316 kilo lichter dan de gewone Enyaq RS: van 2.262 kilo naar 1.946. Nog steeds geen lichtgewicht, maar toch: knap werk.

De kleinere massa die de 340 pk sterke elektrokrachtbron moet voortstuwen zorgt voor een kleinere 0-100-tijd: van 5,5 seconden naar 4,6. Tot stilstand komen moet een stuk beter gaan. De trommelremmen achterop zijn gedemonteerd. In plaats daarvan zijn er koolstofkeramische remschijven met tien zuigers voor en vier zuigers achter.

Het is je ongetwijfeld opgevallen dat de Enyaq een bodykit draagt. Daarbij zijn zelfs de spiegels en het dak veranderd om de luchtstroom zo gunstig mogelijk over de auto te begeleiden. Verder is het chassis breder (72 mm voor, 116 mm achter) en lager (70 mm minder bodemvrijheid). De nieuwe voorbumper heeft grotere luchtinlaten en achterop krijgt de bumper een grote diffuser. Boven die diffuser vinden we een aanwezige achtervleugel die de bips naar beneden duwt.

Binnenin maakt de Skoda Enyaq RS Race er ook geen geheim van dat ie voor de racerij is gebouwd. Ook dit deel van de auto is ”geïnspireerd door Fabia RS Rally2”. Er zijn twee racestoelen met zespuntsgordels en een grote hydraulische handremstok. Skoda gaat zo ver in detail dat zelfs de bescherming van de bekabeling van extra licht materiaal is gemaakt. Dankzij het Havas-geluidssysteem hoor je een ”karakteristiek, opwindend motorsportgeluid” vanaf 30 km/u. Geluid gaat harder en de klank is instelbaar. Net zo opwindend als bij de Ioniq 5 N?

Wil je meer weten (en zien) van de Skoda Enyaq RS Race? Houd Autoblog.nl en/of het Autoblog YouTube-kanaal de komende weken in de gaten…