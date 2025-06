Tesla brengt twijfelachtige optie voor Model Y terug

Een oude optie is er nu ook voor de gefacelifte versie.

Terwijl Elon Musk aan het bepalen is of hij klanten uit de linkse of rechtse hoek wil, werkt de rest van Tesla verder aan het uitbreiden van het gamma. De Robocap staat op het punt om te worden losgelaten in het thuisland (met hulp van een Model 3). Maar ook de verkooptopper, de Model Y, krijgt een lichte aanpassing.

Zo’n zelfde aanpassing hebben we al eens gezien bij de eerste generatie van de crossover. Tesla vertelt aan haar klanten dat er een optie komt voor een zevenzits configuratie. Dat wil zeggen: je kunt straks een nieuwe Model Y met zeven stoelen bestellen.

Het nieuws komt via een mailing van Tesla aan haar klanten. Daarin beschrijft het merk de Model Y als volgt: ”Klaar voor alles met een grote actieradius, zitplaatsen voor maximaal zeven personen en genoeg ruimte voor iedereens spullen.” De mailing is gedeeld op X.

Tesla Model Y met zeven stoelen

De eerste zevenzits Tesla Model Y werd vorig jaar geïntroduceerd in Nederland. Je kon hem hier toen alleen bestellen bij de Long Range All-Wheel Drive. Hoe dat eruit zag, zie je hier beneden. Deze achterbank kon je helemaal neerklappen zodat je niet te veel bagageruimte verloor. Tesla zal waarschijnlijk hetzelfde doen met de derde zitrij in het gefacelifte model.

Aangezien de daklijn van de nieuwe Model Y niet veel hoger is, zul je helemaal achterin niet veel meer hoofdruimte hebben. Het Tesla-massaproduct is wel ietsjes wat langer geworden (van 4,751 meter naar 4,790 meter), maar die 3,9 centimeter zal niet snel genoeg zijn om wél als volwassene helemaal achterin te kunnen zitten zonder je benen op te vouwen.

Achterste twee stoelen in de vorige Tesla Model Y.

Prijs van de Model Y-optie

Meer dan de aankondiging weten we nog niet, maar we kunnen wel een indicatie geven van de prijs. Bij de vorige Tesla Model Y moest je € 2.500 bijbetaalde als je de twee extra zitplekken helemaal achterin. Vlak voor de facelift steeg de prijs naar € 4.000. Als Tesla nu precies dezelfde strategie gebruikt, dan kost de Model Y Long Range All-Wheel Drive met plek voor zeven personen minimaal € 56.490 (+ € 2.500) of € 57.990 (+ € 4.000).

Zou jij een paar duizend euro extra aftikken voor twee extra zitplaatsen helemaal achterin?